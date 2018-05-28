Предложение предоставить автокефалию архиепископии в США вызвало скандал

АФИНЫ, 28 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бурную реакцию вызвало в США выступление крупного предпринимателя греческого происхождения Эфстатиоса Валиотиса на церемонии присуждения ему звания почётного доктора Богословской школы Святого Креста в Бостоне, сообщает американское грекоязычное издание "Этникос Кирикас".

Валиотис предложил Американской архиепископии разорвать отношения с Вселенским патриархатом, в юрисдикции которого она находится, и стать автокефальной или перевести Вселенский патриархат в Америку.

Архиепископия, объединяющая греческие приходы в США, осудила высказывания как антицерковные и антиправославные, несколько митрополитов назвали ошибкой присуждение бизнесмену звания почётного доктора богословия.

Провокационные заявления были сделаны 19 мая на церемонии выпуска учащихся Греческого колледжа и Богословской школы.

"Почетный доктор" после вручения ему диплома дал оскорбительные характеристики нескольким митрополитам и заявил, что "необходимо, чтобы наша церковь (в Америке) стала автокефальной или Патриархат переехал в Америку".

"Не можем мы управляться небольшой группой людей, которые находятся в Турции, не имеют паствы и цели, без работы и с другой повесткой. Что будет в случае греко-турецкого конфликта, кто поможет нашей церкви?" — сказал он.

По его словам, в Америке Вселенский патриархат сможет "беспрепятственно выполнять свою работу и свою экуменическую миссию".

СМИ отмечают, что Валиотис является крупным акционером Alma Bank, где находящаяся в финансовом кризисе Американская архиепископия надеется получить кредит в размере 7,5-10 миллионов долларов для рефинансирования долга под гарантии своих офисов в старом манхэттенском особняке.

Архиепископ Димитрий сказал изданию "Этникос Кирикас", что Валиотис "всегда впечатляет", а на вопрос, согласен ли он со сказанным, ответил, что "это другая тема".

Однако Американская архиепископия вскоре отмежевалась от этих высказываний. "Мнения, высказанные ораторами и почетными гостями во время церемонии выпуска, являются только их личным мнением и не отражают взгляды и отношение архиепископа Америки Димитрия, Святейшего синода, Богословской школы Святого Креста и Архиепископии",- говорится в заявлении.

"Мы решительно заявляем, что Греческая архиепископия Америки, которая как каноническая епархия принадлежит органически и неразрывно Константинопольскому Патриархату, чествует, уважает и любит Вселенскую Патриархию и Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея", — говорится в заявлении.

Некоторые митрополиты выступили с гораздо более жёсткими заявлениями.

Митрополит Чикагский Нафанаил в письменном заявлении назвал ошибкой присуждение звания почётного доктора православного богословия предпринимателю "с антицерковными и антиправославными позициями", а его высказывания охарактеризовал как неприемлемые.

Отношения между Константинополем и Американской архиепископией последние годы осложнились. В частности, архиепископ Димитрий нарушил порядок избрания митрополита Чикагского и пытался утвердить своего кандидата на этот пост. Синод Константинопольского патриархата не позволил это сделать, и в итоге кафедру получил глава отдела межправославных, межрелигиозных и экуменических отношений православной Архиепископии Америки Нафанаил.

Причиной конфликта стала и сложная финансовая ситуация в архиепископии.

При этом Американская архиепископия стремилась играть намного большую и самостоятельную роль в православии, оказывая влияние на ситуацию в православных церквях Восточной Европы. Однако предложение перенести центр православия в Америку прозвучало впервые.