Патриарх Кирилл вручил подарки детям погибших сирийских военнослужащих

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Кирилл встретился в московском храме Христа Спасителя с детьми-сиротами, учениками школы-интерната для детей погибших сирийских военных и вручил им памятные подарки.

"Вам пришлось пройти через очень тяжёлые испытания: погибли самые близкие для вас люди. И, конечно, эта рана на всю жизнь. Но всю жизнь она не должна болеть. Память о ваших погибших родителях-героях вы должны пронести через всю свою жизнь и передать ее вашим детям… Вы должны расти здоровыми, умными, сильными. И это ваше личное горе не должно разрушать вас изнутри. Наоборот, память о родителях-героях должна сделать вас ещё более сильными", — сказал патриарх сирийским детям-сиротам.

Он напомнил, что их родители защищали свою родину и свой народ, как и погибшие в Сирии российские военнослужащие. Ведь, если бы они "не остановили террористов в Сирии, то террористы пришли бы в Россию".

В конце встречи предстоятель РПЦ подарил каждому ребёнку патриарший альбом, медаль и шоколадки. Дети же преподнесли патриарху меч из дамасской стали — символ столицы Сирии. Также они исполнили для него песню "Катюша" на русском языке.

Воспитанники школы-интерната для детей погибших военнослужащих, которая находится в Дамаске, посещают Россию по приглашению Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". Они, в частности, отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму.

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