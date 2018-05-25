Более 30 имамов из-за рубежа будут служить в российских мечетях в Рамадан

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Более 30 имамов из Турции, Египта и Йемена начали проводить богослужения в российских мечетях, инициатива пригласить зарубежных духовных лидеров приурочена к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета муфтиев России (СМР).

"По приглашению Совета муфтиев России 35 священнослужителей, являющихся признанными знатоками текста священного Корана, приступили к проведению богослужений и ночных молитв в священный месяц Рамадан в Москве, Подмосковье, Башкирии, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях", — сказал представитель СМР.

Он уточнил, что данная договоренность была достигнута в тесной координации с Управлением по делам религии Турции и посольством Турции в Москве, министерством вакуфов (религиозных пожертвований – ред.) Египта и профильными организациями Йемена.

При этом в СМР отметили, что подобный опыт в России практикуется – когда на Рамадан мусульманские общины в различных регионах страны принимают зарубежных имамов и чтецов Корана.

"Приглашение зарубежных имамов стало возможным благодаря последовательной международной деятельности Совета муфтиев России. В рамках этой деятельности достигнуты договоренности с зарубежными партнерами, закрепленными в меморандумах о сотрудничестве с министерствами религиозных дел многих стран мусульманского мира", — добавили в СМР.

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начался 16 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. Завершится месяц Рамадан одним из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (арабское название — "Ид аль-Фитр").