Поклонская попросила Роскомнадзор удалить из Сети карикатуру на Николая II

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в четверг направила депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой удалить из сети карикатуру на нее и последнего российского императора Николая II.

Ранее старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ Елена Матафонова заявила РИА Новости, что камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и Николая II. По словам Матафоновой, в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке Лопатина в октябре прошлого года.

"Сегодня мной направлен запрос в Роскомнадзор на удаление из сети интернет такого, с позволения скажу, портрета", — заявила журналистам Поклонская.

Депутат также предложила правоохранителям и экспертам, не нашедшим в картине оскорбления чувств верующих, заказать портреты у автора карикатуры.

"Если наши правоохранители с экспертами — философами, филологами — считают, что эта мерзость – норма, и как они ее именуют "жанровая специфика, укладывающаяся в культурную норму эстетической реакции": закажите себе у такого таланта свои портреты и портреты своих близких в таком же виде, как представлен православный святой, и от души повеселитесь от увиденного", — сказала Поклонская.