Патриарх призвал верующих брать пример с Кирилла и Мефодия в проповеди

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти просветителей славян, святых Кирилла и Мефодия, призвал священнослужителей и всех "сознательных христиан" "актуализировать евангельское послание" и "найти правильные слова" для современников.

В четверг, 24 мая, в России и других славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры, который приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Патриарх Кирилл в этот день совершил вместе с патриархом Сербским Иринеем Божественную литургию в храме Христа Спасителя, после которой обратился к собравшимся в храме с проповедью.

"Сегодня наша Церковь – не только Русская церковь, но и вся вселенская православная церковь – встречается с совершенно новыми проблемами: мы обращаем свое слово к людям, которые поглощаются ложными ценностями, утилитарной и безбожной цивилизацией. Вспоминая подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы должны думать о том, как войти в эту среду, как изнутри этой среды проповедовать слово Божие таким образом, чтобы оно захватывало умы и сердца людей", — сказал патриарх.

Он напомнил, что святые Кирилл и Мефодий в IX веке пришли с проповедью в языческий мир, в котором "не было никакого ведения (знания – ред.) о Боге". Оказавшись во враждебной для них культурной среде, они столкнулись с "тотальным духовным, культурным, идеологическим вызовом", но в результате смогли "открыть дверь для восточно-славянских народов к принятию христианства".

По словам патриарха, те задачи, которые стояли более тысячи лет назад перед солунскими братьями, стоят сегодня и перед всеми христианами.

"Это те же самые задачи, но, конечно, в иных культурных категориях и с иным целеполаганием, с иными предпосылками. Потому что все это определяется той средой, в которой мы осуществляем свое благовестие. Но в конце концов окончательная цель одна и та же: сделать слово Божие живым и действенным, актуализировать евангельское послание, чтобы древние слова и древние письмена жили реальной жизнью в сознании, в сердце современного человека. Вот такой наказ нам сегодня дают святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славянские", — заключил патриарх.

В 863 году Константин и Мефодий составили славянскую азбуку и затем перевели на славянский язык основные богослужебные книги.