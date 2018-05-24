Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, сообщила пресс-служба Кремля.

"Плодотворной подвижнической деятельностью на посту предстоятеля Русской православной церкви, преданным служением Отечеству и народу — Вы снискали огромный авторитет и признание — как в нашей стране, так и за ее пределами. Ваше пастырское слово учит милосердию, веротерпимости и толерантности, помогает людям находить прочную духовную опору", — приводит слова Путина пресс-служба.

Как отметил президент, сегодня в России, во многом благодаря усилиям патриарха, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений.

"Особой благодарности заслуживает ее высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия", — добавил Путин.