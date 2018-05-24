Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отметил президент, сегодня в России, во многом благодаря усилиям патриарха, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений.
"Особой благодарности заслуживает ее высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия", — добавил Путин.