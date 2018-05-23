В Москве мощам святителя Луки Крымского поклонились 157 тысяч человек

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Мощам святителя Луки Крымского в Москве за 11 дней поклонились 157 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда апостола Андрея Первозванного.
Мощи святого были доставлены из Симферополя в Москву 11 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторами принесения святыни выступили Донской монастырь, храм Троицы Живоначальной в Останкине и Фонд апостола Андрея Первозванного при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Мощи святителя Луки Крымского находились в столице до 22 мая.
Святитель, у которого было серьезное заболевание глаз, постоянно принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в мединституте, служил в храмах, занимался восстановлением церквей в Крыму. Скончался 11 июня 1961 года, к лику святых был причислен в 2000 году.