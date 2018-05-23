В Москве мощам святителя Луки Крымского поклонились 157 тысяч человек

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Мощам святителя Луки Крымского в Москве за 11 дней поклонились 157 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда апостола Андрея Первозванного.

"Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя", — сказал представитель фонда.

Мощи святого были доставлены из Симферополя в Москву 11 мая по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторами принесения святыни выступили Донской монастырь, храм Троицы Живоначальной в Останкине и Фонд апостола Андрея Первозванного при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Мощи святителя Луки Крымского находились в столице до 22 мая.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Войно-Ясенецкий (1877-1961), известный российский и советский хирург, в 1920-х годах принял монашество, стал епископом. Несмотря на конфликт с советской властью, многочисленные ссылки и аресты, в 1946 году святитель был награжден премией Сталина I степени за заслуги в медицине, в том же году был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.

Святитель, у которого было серьезное заболевание глаз, постоянно принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в мединституте, служил в храмах, занимался восстановлением церквей в Крыму. Скончался 11 июня 1961 года, к лику святых был причислен в 2000 году.