Патриарх Кирилл призвал не дарить ему цветы, а жертвовать деньги больницам

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал столичное духовенство не дарить ему цветы по случаю дня его тезоименитства 24 мая, потратив сэкономленные деньги на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия, сообщает в среду пресс-служба предстоятеля.

"Святейший патриарх Кирилл благословил направить денежные средства, сэкономленные московскими приходами на покупке цветов к дню тезоименитства его святейшества, на приобретение оборудования для физиотерапевтического отделения московской Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского", — говорится в сообщении.

Приходы могут перечислить деньги на соответствующий целевой счет Московской патриархии.

В пресс-службе патриарха напомнили, что ранее предстоятель РПЦ предложил заменить обычай преподносить ему в праздничные дни цветы сбором средств в пользу нуждающихся. В этом году, 27 апреля, в больнице святителя Алексия был освящен новый реанимобиль, приобретенный на средства, поступившие от московских храмов и монастырей.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Больница является учреждением Русской православной церкви. Ежегодно врачи больницы принимают около 20 тысяч пациентов, стационарную медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек. В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех больных обследование и лечение проводится бесплатно.