Сербский патриарх примет участие в праздновании Дня славянской письменности

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней 22-25 мая будет находиться с визитом в Москве в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры, он встретится с патриархом Кириллом и получит ежегодную премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) за особый вклад в укрепление этого единства, сообщил во вторник РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков.

"В связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры (24 мая — ред.) в Русскую православную церковь с визитом прибывает предстоятель Сербской церкви, святейший патриарх Сербский Ириней. Ему будет вручена премия Фонда единства православных народов, в этом году он будет ее лауреатом. И, конечно, очень отрадно, что между Русской и Сербской церквами складываются действительно добрые — не на словах, а на деле, — братские отношения, которые позволяют выстраивать наше общее православное свидетельство и говорить об общих ценностях, и чувствовать наше единство", — сказал Волков.

Торжественное вручение премий ФЕПН состоится в среду в храме Христа Спасителя. В этот же день, как ожидается, пройдут переговоры между патриархами Кириллом и Иринеем.

Также, по словам священника Александра Волкова, предстоятели Русской и Сербской церквей 24 мая возглавят совместное служение Божественной литургии в самый День славянской письменности и культуры, когда православная церковь отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

"Это богослужение на духовном уровне подчеркнет наше православное братство и единство", — добавил собеседник агентства.