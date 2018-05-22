Судьбы казачества в послереволюционной России обсудят на форуме в Париже

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Третья международная научно-практическая конференция и историко-документальная выставка на тему "Революционные события в России и судьбы казачества" откроются во вторник в Российском православном духовно-культурном центре в Париже, в мероприятиях примет участие глава синодального комитета Московского патриархата по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"В ходе конференции предполагается обсудить итоги исследований истории казачества в годы революций и гражданской войны в России, сохранение культурно-исторических традиций казачества в вынужденной эмиграции, совместные проекты казачьих обществ и Русской православной церкви в России и за рубежом", — сообщили РИА Новости в синодальном комитете.

Для участия в форуме приглашены священнослужители, потомки казаков и представители современных казачьих обществ и ассоциаций из Франции, Германии, Чехии, Испании, Румынии, Сербии, Болгарии, Великобритании, Дании, Ирландии, Польши, Эстонии. В числе участников конференции также представители органов государственной власти России, Франции и Монако, общественные и политические деятели, деятели науки и культуры.

"В рамках двухдневной программы конференции в кафедральном соборе в честь Пресвятой Троицы в Париже будет совершена Божественная литургия, запланировано также проведение памятных и мемориальных мероприятий, в частности, возложение цветов и венков к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса", — сказал собеседник агентства.

Историко-документальная выставка, также открывающаяся во вторник в Российском православном духовно-культурном центре, представит "судьбы российского казачества в документах, фотографиях и гравюрах на фоне ключевых событий эпохи" — периода революции и гражданской войны в России.

"Отдельное внимание уделено драматической истории императора Николая II и его семьи. В экспозицию вошли архивные документы, фотографии, плакаты из фондов ведущих федеральных архивов и музеев России … Часть экспонатов для экспозиции предоставили Музей Лейб-Гвардии казачьего его Величества полка (Курбевуа, Франция) и частные коллекционеры из Франции и Монако", — сообщили организаторы.

При этом практически все документы выставки ранее не экспонировались. В частности, впервые публике продемонстрируют "документы, характеризующие политику РКП(б) в отношении казачества и отзывы ее местных руководителей о проводимом в отношении казаков политическом курсе, направленном на раскол казачества и его ликвидацию как социального слоя".

Международные казачьи мероприятия будут проходить 22-23 мая в Париже в Российском духовно-культурном православном центре, в посольстве РФ во Франции, в кафедральном соборе в честь Пресвятой Троицы и у памятника солдатам и офицерам экспедиционного корпуса. В посольстве перед собравшимися выступит Кубанский казачий хор.