Московский еврейский кинофестиваль открывается в столице

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) открывается в столичном киноцентре "Октябрь" во вторник фильмом "Отрицание" режиссера Мика Джексона.

Фильм был снят по мотивам книги и истории жизни известной исследовательницы Холокоста Дэборы Е. Липштадт. Главную роль в картине исполнила Рэйчел Вайс, обладательница премии "Оскар" и "Золотой глобус".

"Кинопоказы и специальные и образовательные мероприятия фестиваля пройдут с 22 по 30 мая на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen: летнем кинотеатре Музея современного искусства "Гараж", Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре "Октябрь", Центре документального кино, ГУМ кинозале и кинотеатре "Звезда", — сообщила пресс-служба фестиваля.

В состав жюри фестиваля под председательством продюсера Александра Роднянского вошли американский кинорежиссер и продюсер Бретт Рэтнер, режиссеры Владимир Котт и Владимир Алеников, актриса и режиссер Алиса Хазанова, кинокритик Лариса Малюкова, продюсеры Илья Бачурин, Дмитрий Литвинов и Макар Кожухов.

"Я благодарен организаторам кинофестиваля за приглашение возглавить жюри. Для меня это не только большая честь, но и возможность посмотреть тщательно отобранную программу качественных фильмов, говорящих о еврейской культуре прошлого и настоящего и затрагивающих самые насущные проблемы дня сегодняшнего — такие, как ксенофобия, ненависть и нетерпимость", — цитирует пресс-служба слова Роднянского.

Приз фестиваля — "Ключ открытий" будет вручаться в четырех номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучшую документальную короткометражку. По традиции члены жюри выберут обладателя специального приза. Кроме того, будет вручен почётный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России" от общественного совета фестиваля.