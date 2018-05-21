Межрелигиозный совет России принял заявление после атаки на храм в Грозном

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Религиозные лидеры России в связи с нападением на церковь в Грозном призвали сделать все возможное, чтобы не допустить разжигания межконфессиональной розни в стране, говорится в заявлении Межрелигиозного совета России (МСР).

В субботу четверо боевиков попытались ворваться в церковь Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения были убиты двое полицейских из ГУМВД по Саратовской области, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один из прихожан храма.

"Мы, главы и представители традиционных религий России, обращаем внимание на непрекращающиеся попытки с помощью террористических актов разрушить межрелигиозный мир в нашей стране. Снова и снова подчеркиваем: целью террористов и их вдохновителей является разжигание межрелигиозной розни, разрушение многовековых традиций мирного сосуществования христиан и мусульман в России. Мы, религиозные лидеры нашей страны, призываем сделать все возможное, чтобы не допустить этого", — говорится в заявлении.

Духовные лидеры напомнили, что грозненский храм уже испытывал на себе акты вандализма со стороны террористов, был разрушен в 1990-е годы, а его прежний настоятель священник Анатолий Чистоусов в 1996 году был захвачен и затем расстрелян бандитами. Многие прихожане храма в 1990-е годы подверглись насилию.

"И вот опять террористы напали на этот многострадальный храм. Выражаем признательность государственным властям Чеченской Республики, которые предотвратили захват заложников в храме, надеемся, что православные верующие и впредь будут чувствовать себя в Грозном в безопасности. Особо отмечаем мужество и верность долгу сотрудников полиции, защищавших храм", — отмечается в заявлении. Члены МСР назвали "настоящим подвигом" поступок старших сержантов полиции Кайрата Рахметова и Владимира Горскова, ценой своей жизни предотвративших еще большие жертвы.

Межрелигиозный совет, созданный в 1998 году, объединяет духовных лидеров четырех традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Председателем МСР является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.