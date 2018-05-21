Митрополит Тихон совершил первое богослужение в храме Псковской митрополии

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в понедельник прибыл в Псков и совершил первое богослужение в главном храме Псковской митрополии.

У входа в Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова священнослужители и прихожане встретили своего нового правящего архиерея с хлебом и солью, после чего митрополит Тихон совершил Божественную литургию, сообщают местные СМИ. В числе встретивших архиерея был мэр города Иван Цецерский. Электронное издание " Псковская лента новостей " выложило видеозаписи встречи псковичанами митрополита Тихона и его первой проповеди в соборе.

"В первую очередь, хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы собрались здесь встретить меня, которого послали с благословения Священного Синода сюда, на Псков, продолжить дело ваших великих предшественников – святителей, игуменов, монахов, священников, мирян, которые созидали здесь ту исключительную, ни на что не похожую духовную жизнь, которая известна и в России, и за ее пределами", — сказал митрополит Тихон, обращаясь к собравшимся в храме псковичанам.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви назначил наместника Сретенского монастыря епископа Тихона (Шевкунова) правящим архиереем Псковской епархии, патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита. Свой монашеский путь будущий архиерей начинал именно в Псковской епархии — в 1982 году после окончания Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) он поступил трудником, а затем послушником в Псково-Печерский монастырь. В своей проповеди митрополит Тихон коснулся того времени, отметив, что в 1980-е годы Псковская епархия представляла собой "совершенно удивительное зрелище".

"Храмы были совсем не богаты, но это было, конечно же, не главное. Богатство духовное, монахи, священники — все это привлекало больше, чем самые блестящие соборы и самые "велеречивые" проповедники… Здесь люди находили главное – такую жизнь и такое общение с Богом, которое не забывалось уже никогда и определяло всю жизнь человека", — отметил Шевкунов.

Обращаясь к священнослужителям и пастве, новый глава Псковской епархии выразил надежду, что их "общее дело будет радостным, созидательным и счастливым", и все трудности "с Божьей помощью" будут преодолены. Митрополит Тихон сообщил также, что в ближайшее время он встретится со священнослужителями епархии для обсуждения актуальных проблем.

Ранее в патриаршей пресс-службе сообщили, что распоряжением патриарха Кирилла и.о. наместника Сретенского монастыря в Москве назначен его благочинный иеромонах Иоанн (Лудищев), а и.о. ректора Сретенской духовной семинарии – насельник обители иеромонах Силуан (Никитин). Окончательное решение по кандидатурам примет Священный Синод РПЦ.