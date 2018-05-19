Митрополит Иларион: инициатива об автокефалии УПЦ исходит от раскольников

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе недавнего визита в Албанию обсуждал с предстоятелем Албанской православной церкви архиепископом Анастасием тему об автокефалии Церкви на Украине и разъяснил ему, что эта инициатива исходит от групп раскольников, сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Конечно, была затронута тема предоставления автокефалии (независимости) Украинской церкви, эта инициатива президента Украины Порошенко, которая сейчас активно обсуждается. И патриарх ясно рассказал албанскому архиепископу, что с инициативой о предоставлении автокефалии к патриарху Варфоломею обратилась не каноническая Украинская православная церковь, а две группы раскольников", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

Он уточнил, что это "та информация, которую не все знают в Албании, не все ее знают в Греции, и очень важно сейчас, чтобы наши партнеры в православном мире это хорошо понимали".

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).