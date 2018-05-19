Польские епископы не поддержали инициативу Киева об автокефалии

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Собор епископов Польской православной церкви выразил свою позицию об автокефалии православной церкви на Украине, отметив, что "в вопросах канонических не следует руководствоваться политическими соображениями" и что "необдуманные и преждевременные решения" могут привести к разделению в православном мире, сообщает сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По ее данным, решение собора Польской церкви направлено предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, Константинопольскому патриарху Варфоломею и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

"Собор епископов Польской православной церкви подчеркнул принципиальную необходимость соблюдения канонических норм жизни Церкви и отметил, что статус автокефалии может быть признан только за одной Церковью, существующей в государстве", — говорится в сообщении на сайте УПЦ МП.

Польские епископы напомнили, что на Украине есть несколько церковных групп, находящихся в расколе, которые "прежде всего должны принести покаяние, чтобы вернуться к канонической церкви". "Согласно мнению поместных православных церквей, автокефалию предоставляет Церковь-мать только после согласования с предстоятелями всех поместных церквей. Необдуманные и преждевременные решения по делу автокефалии в Украине могут привести к дальнейшим разделениям", — отмечается в решении Собора.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).