Памятник Николаю II можно установить в Петербурге, заявил депутат МГД

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Памятник императору Николаю II мог бы появиться в Санкт-Петербурге вместо Москвы, считает депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ранее в СМИ появилась информация, что первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев предложил установить памятник Николаю II на одной из улиц Москвы.

"Я не вижу какое-то знаковое место в Москве этому памятнику. С моей точки зрения, его возможно было бы установить, если питерцы захотят, в Петербурге. Там все-таки его история ковалась. Конечно, на месте расстрела возможно. Честно говоря, в Москве я не вижу, пусть кто-то, может быть, и назовет, где это возможно, но я не вижу привязки к Москве", — сказал Герасимов РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что в Мосгордуму заявка на установку в столице памятника Николаю II пока не поступала.

При этом, как рассказал РИА Новости председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, к ним в комиссию такая заявка также не поступала. Он отметил, что в случае, если она поступит, то будет рассмотрена в соответствии с законом.