В Москве откроется выставка о жизни христиан в Советском Союзе

МОСКВА, 17 май – РИА Новости. Выставка "Живые", посвященная повседневному быту христиан в СССР, откроется в пятницу в Национальном исследовательском университете "МЭИ", в основу экспозиции легли уникальные экспонаты из частных собраний, сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.

"Выставка получила название "Живые" — это отражает замысел устроителей через уникальные артефакты рассказать не о политических перипетиях сложного совестского времени, а о том, как малозаметная постороннему взгляду вера воплощалась в предметах каждодневного быта — самодельных книжках, воспроизведенных фототипически иконах, церковных записках", говорится в сообщении.

Организаторами выставки стали Университетом "МЭИ", патриаршее подворье храма Сергия Радонежского в Крапивниках и музей и исследовательский центр "Вера и люди в Советском Союзе" — единственное в России учреждение, создавшее коллекцию вещей и воспоминаний, повествующих о том, как жила Церковь и ее прихожане после войны и до распада СССР.

"Для многих сейчас этот период время молодости и становления, а кто-то не знает о нем ничего. Восполнить пробелы для одних и дать возможность вернуться в юность другим — цель открывающейся выставки", — подчеркнули устроители.

Экспозиция откроется в Малом зале ДК МЭИ, на ней будут представлены богослужебные и религиозные книги (в том числе переписанные от руки и перепечатанные на машинке), самодельные иконы, семейные документы — например, письмо 1964 года некоей Пелагеи из Кременчуга к родственнице в Краснодар: "1 мая не праздновали, потому как была Страстная суббота. Миша уступил", или открытка с "Троицей" Андрея Рублева, подаренная голландскими студентами кому-то из советских граждан во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году.

Экскурсию в день открытия выставки проведет заведующий кафедрой истории Московской духовной академии, автор множества публикаций и научных трудов по истории Русской церкви профессор Алексей Светозарский, уточнили организаторы.