Православные христиане отмечают Вознесение Господне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Православные христиане в четверг отмечают один из 12 главных церковных праздников — Вознесение Господне, который всегда приходится на сороковой день после Пасхи; патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

По преданию, после Воскресения Христос не раз являлся апостолам, уча их основам веры и создания Церкви. На 40-й день Спаситель вывел учеников из Иерусалима на Елеонскую гору и, благословляя их, стал возноситься на небо, пока не исчез в облаке. Тогда же апостолы получили обетование о будущем втором пришествии Христа: явившиеся им два ангела сказали, что Господь, вознесшийся на небо, "придет таким же образом", как они "видели Его восходящим на небо".

"Господь в течение своей жизни не имел радостных дней, радостных событий — в том смысле, чтобы эту радость с ним разделяли другие. Может быть, только вход Господень в Иерусалим… А все остальное было связано с очень сложным служением, которое Он нес людям, с тяжелым окружением вокруг Него, с постоянной внутренней борьбой и с необходимостью преодолевать тяготение человеческого зла", — сказал патриарх Кирилл после всенощного бдения в среду вечером в храме Большого Вознесения у Никитских ворот.

Вознесение, добавил он, это "самый заключительный, самый торжественный, самый яркий аккорд этой богочеловеческой жизни, и именно поэтому этот праздник всегда сопровождается мирным, радостным состоянием".

По учению Церкви, вознесением на небо завершилось земное пребывание и служение Бога-Сына. Перед этим Христос пообещал апостолам скорое ниспослание на землю Святого Духа. Это событие Православная церковь будет отмечать уже скоро, на 50-й день после Пасхи, в День Святой Троицы, или "Пятидесятницы".