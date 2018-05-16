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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Соревнуйтесь в благих деяниях": чего нельзя и что нужно в Рамадан

08:0016.05.2018
(обновлено: 08:34 16.05.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЕжегодный благотворительный Шатер Рамадана открылся в МосквеЕжегодный благотворительный Шатер Рамадана открылся в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Наталия Федотова. Рамадан — священное время для мусульман. Верующие считают, что в дни этого месяца открываются небеса и Бог точно услышит их молитву. От рассвета до заката мусульмане не принимают ни пищу, ни воду, чтобы исполнить повеление Всевышнего, ставшее одним из пяти столпов ислама, воздержаться от запретного и почувствовать, как приходится бедным, не имеющим еды, а иногда даже питья. О предписаниях Рамадана, его особенностях в современном мире, о прихожанах Московской соборной мечети и истории соблюдения поста православной верующей в мусульманской стране — в материале РИА Новости.

Рамадан — пост для сильных

Рамадан — священный месяц поста по лунному календарю — длится 30 дней. Он выпадает на разные месяцы григорианского календаря, по которому живет весь светский мир, и может наступать весной, как в этом году, а может — летом, осенью или зимой. Это переходящий пост ("савм" — по-арабски). Заключается главным образом в воздержании от еды и питья в светлое время суток, а также в воздержании от интимных отношений и вредных привычек. Для мусульман с момента совершеннолетия он обязателен.

Вечер Республики Крым в рамках благотворительного проекта Шатер Рамадана. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Шатер Рамадана" откроется в Москве по случаю наступления месяца поста
"Согласно богословскому заключению ученых совета улемов Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, месяц Рамадан в этом году наступает с заходом солнца 15 мая. Первым днем поста считается 16 мая, когда верующие начинают воздерживаться от еды и питья до захода солнца. Последний день поста — 14 июня, а Ураза-байрам — праздник прекращения поста — мусульмане отметят 15 июня", — поясняет муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

По его словам, к определению начала месяца Рамадан есть несколько подходов. При одном решающим фактором выступает появление на небе новой луны в каком-то уголке мира. При другом — засвидетельствование новолуния в своей местности. Или за основу берутся астрономические расчеты. Из-за этого в отдельных регионах пост могут начинать с разницей в один день. Во избежание разногласий верующие в этом вопросе ориентируются на местное духовное управление, религиозного руководителя.

Рассуждая о сути поста, муфтий цитирует Коран: "О те, которые уверовали! Пост является для вас таким же обязательным предписанием, как и для тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными. Пост продолжается считаные дни. А кто из вас будет болен или окажется в пути, тот (пусть) перенесет пост на другие дни. Те же, кто не сможет восполнить его в другие дни (по причине старческой немощности или неизлечимой болезни), должны накормить бедняка. Кто сделает больше (чем накормит бедняка), то это лучше для него самого. Но если вы будете поститься (например, путник, которого не затруднит пост в пути) — это наилучшее для вас, если бы вы только знали!" (Св. Коран, 2:183-184).

Пост, по мнению собеседника агентства, это еще и "очищение организма, вслед за которым проявляются другие положительные эффекты, такие как похудение, оздоровление, избавление от определенных заболеваний и омоложение". 

Важна не только духовная и оздоровительная, но и социальная роль поста. "В это время, когда человек испытывает голод и жажду, он входит в состояние людей, которые не имеют доступа к пище и воде. <…> Пост заставляет более милосердно относиться к людям, входить в их положение, давать больше милостыни. В Коране написано: "Богатство, состояние человека не уменьшится от того, что он дает милость, а только увеличится", — отмечает экскурсовод Московской соборной мечети Вера Репина.

Неизменность предписаний

Мусульмане должны строго выполнять все предписания религии в Рамадан. По учению ислама, даже если человек, пропустивший один день поста в священный месяц, будет усиленно поститься все последующие дни, он не сможет восполнить ту награду, которая дается Всевышним за соблюдение заповеди. 

При этом ни о каких послаблениях или изменениях в практике поста в исламе с учетом реалий сегодняшнего "потребительского" времени быть не может. "В исламе, — поясняет муфтий Ильдар Аляутдинов, — все предписания направлены на принесение пользы человеку, как духовной, так и физической. Пост полезен в духовном и социальном плане, а также с точки зрения медицины… Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей, как неоднократно говорится в Коране и Сунне".

Мечеть Мухаммеда Али в Каире. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed 
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Действительно, при современном темпе жизни пост, на первый взгляд, может показаться затруднительным. Один из распространенных страхов — длинный световой день в летний период времени, когда пост длится около 20 часов и лишь три-четыре часа отводятся на пополнение жизненных сил. Однако, как показывает практика, верующим успешно удается преодолеть психологический и физический дискомфорт в первые дни Рамадана. "Пост необычайно легок в это благословенное время", — отмечает муфтий. 

Послабления поста в исламе касаются путников, больных, беременных и кормящих матерей, стариков и детей. Если есть проблемы со здоровьем или реальная угроза жизни, пост искупается так называемой фидьей-садакой. Это установленный размер суточного питания в денежном или продуктовом эквиваленте. В 2018 году Совет улемов ДУМ России определил, что фидья-садака составляет минимум 250 рублей и увеличивается в зависимости от дневного рациона человека. Средства за каждый день поста, пропущенный по уважительной причине, отдаются на пропитание нуждающимся лично или через соответствующие организации.

"Пересмотреть нужно не предписания Всевышнего — они мудры и неизменны на все времена, а образ жизни верующего в течение года. Это и физическая активность, и периодическая практика поста, и спорт, и здоровое питание, и, конечно же, отказ от вредных привычек. Тогда пост окажется легким, необременительным, комфортным, заряжающим хорошим настроением и, что важнее всего, — дарующим довольство Всевышнего", — добавляет муфтий Москвы.

"Быть оптимистами и нести свет" 

"Когда человек держит пост, его молитва принимается Господом. Поэтому это чудесное время. Рамадан — месяц прощений и щедрости. Мы ждем его с трепетом и радостью. Это очищение души от грехов и непристойных дел", — рассказывает 29-летняя прихожанка Московской соборной мечети Айгуль. 

Мы сидим без обуви на голубом ковре в женской части мечети, и беседа получается по-женски доверительной.

"В этот период люди стараются больше следить за своим физическим здоровьем, за питанием. Это важно, так как душа и тело связаны. <…> На ифтар (вечерний прием пищи после молитвы. — Прим. ред.) рекомендуются вода, фрукты, овощи, салаты, орехи. Мясо, тесто утяжеляют пищу, дают нагрузку на пищеварительный тракт. Поэтому акцент надо делать на здоровом щелочном питании", — говорит Айгуль.

 Во время поста мусульмане стараются больше молиться и читать Коран, восхваляя Создателя.

Московская соборная мечеть
© РИА Новости / Глеб Киселев
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"Молитва должна идти от души, со слезами. Нельзя отчаиваться — это грех. Жизнь многогранна: бывает черная полоса, бывает белая, но, проходя эти жизненные уроки, мы становимся сильнее, мудрее. Господь, проводя через какие-то испытания, делает нас грамотнее. Поэтому мы должны благодарить Его и быть довольными. Мы должны быть оптимистами и приносить свет в жизнь", — продолжает собеседница.

Еще одна прихожанка мечети, 21-летняя Фатима, подчеркивает, что ислам — это не только запреты. "Надо соблюдать аурат (закрывать определенные части тела — кисти, ноги. — Прим. ред.), но физические упражнения, танцы, плавание приветствуются — движение обеспечивает приток крови к мозгу. Женщине дается множество возможностей быть социально активной, целеустремленной, самостоятельной, материально независимой", — добавляет Фатима.

Переходя к теме благотворительности, девушки приводят слова из Корана: "Соревнуйтесь в благих деяниях". 

"Мы стараемся проявлять сострадание и милосердие к тем, кто нуждается в нас, оказывать поддержку родным, близким. В Сирии сейчас война, голод, дети не могут учиться. Огромная благодарность фонду "Закят" (благотворительный фонд при мечети. — Прим. ред.), они регулярно отправляют гуманитарную помощь в Сирию. Мусульмане России пытаются помочь. Прихожане жертвуют средства, кто сколько может. Это то, чему нас учит ислам — религия мира и добра, — сопереживанию нашим близким. Кем бы ни был человек — христианин, иудей, мусульманин, — мы должны проявлять милосердие ко всем людям", — поясняет Айгуль.

Фанусы - светильники, которые используют в дни Рамадана. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Елистратов
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В фонде "Закят" много волонтеров. Нуждающимся там помогают с жильем, оплачивают операции.

При мечети на Поклонной горе, построенной в честь погибших воинов-мусульман, каждый год устраивается "Шатер Рамадана", где угощают всех: и постящихся мусульман, и просто пришедших с улицы. Каждый вечер там в рамках просветительских программ рассказывают о регионах, где исповедуют ислам, — в России и за рубежом. Так что можно прийти на вечер Чечни, Татарстана, Узбекистана, Турции.

"Будем молиться, чтобы Аллах даровал кому мужа, кому здоровье. Люди молятся, и ждут, и уповают на милость и прощение Господа", — заключает Айгуль.

Рамадан глазами православной петербурженки

Отец Екатерины — ливанец, а мама — петербурженка. Она никогда не была мусульманкой, но, учась в Ливане в школе, соблюдала Рамадан из уважения к людям, у которых жила.

"Когда я была там, в нулевых годах, Рамадан проходил зимой. Зимой поститься проще, потому что вечер наступает раньше. Во время дневных часов — с рассвета и до заката — ты ничего не ешь и не пьешь, даже глоток нельзя сделать. Зимой это с пяти утра и до пяти вечера, то есть двенадцать часов", — вспоминает Екатерина. 

Для чего постятся? "Чтобы почувствовать себя так же, как и бедные люди, которым нечего есть и иногда даже нечего пить. В те дни как-то особенно ощущалось чувство общности", — отвечает она.

Соблюдающие пост мусульмане говорят, что во время месяца Рамадан небеса открыты и все твои молитвы будут услышаны. Можно поститься за кого-то, если, например, родственник больной или у тебя есть какое-то желание или просьба к Богу, то своим постом и молитвой ты должен показать свою верность.

Когда Рамадан только начинается, все друг друга поздравляют и говорят: "Рамадан, карим!" ("Доброго Рамадана!" — Прим. ред.) Ведь Рамадан должен проходить с радостью.

Солить на глаз

"В Ливане в дневные часы, чтобы забыть о голоде и жажде, можно умыться водой. Дети после того, как приходят из школы (при желании постятся с семи лет), могут лечь спать, чтобы скоротать часы", — отмечает Екатерина.

Празднование Навруза в окрестностях столицы Кыргызстана Бишкека. 21 марта 2015 год
© AFP 2018 / Vyacheslav Oseledko
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С заходом солнца постящиеся разговляются. "В древние времена пророк Мухаммед разговлялся лабаном (вид кефира) и финиками, сейчас же разнообразие еды поражает воображение. Обычно каждый день готовится свежая еда. При этом все блюда заправляются на глаз, так как попробовать на соль, или доварилась ли картошка в супе, невозможно", — объясняет собеседница агентства.

Обычный ифтар у нее был такой: свежевыжатый апельсиновый сок (в Ливане урожай апельсинов дважды в год, поэтому они недорогие и очень вкусные), салат (фаттуш или табулле), суп и второе. Затем чай или кофе со сладостями. 

Во время Рамадана готовят особенные сладости. Они очень калорийные, чтобы восполнить потери энергии за день, — и в период поста это не так пугает женщин.

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