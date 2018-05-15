Ватикан обнародовал программу июньского визита папы Франциска в Женеву

ВАТИКАН, 15 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Служба печати Ватикана обнародовала во вторник программу визита папы Римского Франциска в Женеву, куда он прибудет 21 июня по случаю 70-летия создания крупнейшей международной экуменической организации — Всемирного совета церквей (ВСЦ).

Программа этого путешествия, которое официально называется "экуменическим паломничеством", рассчитана на один день. Около 10 часов утра (11.00 мск) папа Франциск прибудет в международный аэропорт Женевы, в одном из помещений которого у него состоится частная встреча с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе.

Затем в Экуменическом центре ВСЦ пройдет экуменическая молитва, в ходе которой глава Римско-католической церкви выступит с проповедью. После обеда в Экуменическом институте Боссэ, где Франциск разделит трапезу с руководителями совета, запланировано специальное выступление папы Римского в Экуменическом центре ВСЦ. Это мероприятие называется в программе "экуменической встречей". В 17.30 (18.30 мск) понтифик отслужит мессу в знаменитом Женевском выставочном центре Palexpo. Вечером того же дня он возвратится в Рим.

ВСЦ был создан в 1948 году в Амстердаме. Его членами являются около 350 христианских церквей, объединяющих примерно 400 миллионов верующих. Штаб-квартира совета находится в Женеве. Римско-католическая церковь не входит в ВСЦ, но взаимодействует с членами этой организации по целому ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.