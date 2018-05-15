На Корейском полуострове появилась надежда на мир, считает Далай-лама

ДХАРАМСАЛА, 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает, что Северная и Южная Корея переживают исторический момент осознания принадлежности к одному народу и появилась надежда на восстановление мира на Корейском полуострове. Об этом духовный лидер тибетского буддизма заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

"Северная и Южная Корея сейчас переживают поистине исторический момент в отношениях. Наконец-то они осознали свою принадлежность к одному народу, и появилась надежда на восстановление мира на Корейском полуострове", — сказал Далай-лама в ответ на вопрос о том, что делать для мира на планете.

По его словам, "нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление". А здравый смысл говорит, что западный и восточный мир, включая Россию, сегодня нуждаются друг в друге. "Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны востока и запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между востоком и западом", — отметил Далай-лама.

Он добавил, что также "южный мир (Африка, Латинская Америка) испытывает большие проблемы, его будущее зависит от северного мира, а будущее северного мира зависит от южного".

"Нам необходимо понимание единства всего семимиллиардного населения планеты. Мы — общественные животные, и счастье каждого из нас и сама наша жизнь зависят от общества в целом. В давние времена люди жили довольно замкнутыми общинами, ограниченными пределами одной деревни или города. Сегодня все семь миллиардов человек – это одна семья. И любая проблема – это проблема всего человечества. А такие проблемы и решать надо по-человечески – встречаться, разговаривать. Если же мы сперва создаем какие-то проблемы, а потом пытаемся решить их силой оружия, то это противоречит логике. Оружие никогда ничего не решает. Оружие только убивает, приносит еще больше ненависти", — убежден Далай-лама.

Полный текст эксклюзивного интервью с Далай-ламой читайте на сайте ria.ru >>