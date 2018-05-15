Далай-лама: множество проблем в России и мире связано с эмоциями

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо — всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма, распространенного и в России, провел в мае в Дхарамсале на севере Индии несколько встреч с ведущими российскими учеными. О чем шла речь в беседах с нейробиологами, генетиками, философами и другими представителями науки, что необходимо изучать и доносить до массового сознания сегодня, быть ли третьей мировой войне, как принимать правильные решения, побеждать страхи, депрессии и радоваться жизни, "Океан-учитель" (так переводится титул далай-ламы) рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.

— Ваше Святейшество, вы верите в науку?

— Прежде всего, для меня как для последователя традиции древнеиндийского монастыря-университета Наланда очень важны исследования. Я всегда говорю, что Будда — это ученый Древней Индии. Думаю, у учеников Наланды, открытых новым идеям, был совершенно научный склад ума. Сам себя я называю наполовину монахом, наполовину ученым.

Буддизму присущи логические размышления и эксперименты, и это сближает его с наукой. Сам Будда говорил своим последователям не принимать на веру его учение, а проводить исследования.

Уже 30 лет я встречаюсь с современными западными специалистами в таких областях, как космология, нейробиология, квантовая физика, психология, — и этот диалог нас взаимно обогащает. В буддийской традиции накоплены глубокие знания в этих сферах, особенно когда затрагиваются вопросы понимания реальности (ничто не существует беспричинно и независимо), того, что такое "я", природы вещей и сознания.

© РИА Новости / Ольга Липич Дискуссии российских и буддийских ученых во главе с далай-ламой в Дхарамсале © РИА Новости / Ольга Липич Дискуссии российских и буддийских ученых во главе с далай-ламой в Дхарамсале

— В философском осмыслении науки нередко встречается утверждение, что она существует ради безграничного исследования мира, "наука ради науки". Как вы считаете: есть ли в ней место нравственности?

— Множество проблем, с которыми люди сталкиваются повсеместно, в том числе и в России, — это проблемы, связанные с эмоциями.

И в первую очередь, это огромная пропасть между богатыми и бедными, как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Россия раньше была социалистической страной, но, тем не менее, в ней тоже существует этот разрыв. И в Китае, ныне социалистической стране, он существует. Это вопрос нравственных принципов — заботы о людях в целом и о беднейших слоях общества в частности.

Ключевой фактор здесь альтруизм, забота о благополучии других. Если мы будем руководствоваться эгоистическими интересами, гнаться за собственной выгодой, счастьем, деньгами и властью, то не сможем принести благо широким слоям населения.

В основе социализма и марксистской революции во многом лежала забота о благополучии беднейших слоев населения. В процессе индустриализации, ставшей результатом погони за деньгами, правами рабочих пренебрегали, их безжалостно эксплуатировали. Карл Маркс же выступал против феодальной системы, в которой лишь немногие наслаждаются богатством, а рабочие подвергаются эксплуатации. В сфере экономики он говорил о справедливом распределении материальных благ. Абсолютно неприемлемо, когда немногие богатые семьи, в том числе власти предержащие, эксплуатируют труд рабочих людей. И присущая ему идея о справедливом распределении материальных благ мне тоже близка.

Вообще, в том, что касается социально-экономической теории, я марксист, буддийский марксист.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале

— Не ленинист?

— Не ленинист. Хотя, думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, Гражданская война, тяжелое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жесткого контроля, безжалостных репрессий и секретности. Возможно, с точки зрения военного времени это логично. Но я считаю, что Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса. Так возникла тоталитарная система.

Так что очень важно помнить, что главное — это забота о других.

— И в науке тоже?

— Подождите, подождите. Если мы скажем, что сострадание важно, потому что так учил Будда, или Христос, или Мухаммед, то многие люди от этого просто отмахнутся. И даже если мы пригрозим им за их прегрешения адом, они не сильно испугаются. А к мнению ученых люди сегодня прислушиваются. И данные научных изысканий свидетельствуют о том, что человеку от природы присуще сострадание.

Как-то на встрече с учеными один из участников предложил нам посмотреть видео, иллюстрирующее этот тезис. В нем шестимесячному ребенку показывали мультфильм, в котором улыбающиеся дети играли друг с другом. И шестимесячный ребенок, глядя на экран, тоже улыбался и выражал радость. Затем тому же ребенку показали другой мультфильм, где двое детей ссорились, и он, глядя на экран, расстраивался. Это довольно убедительно.

Ученые-медики утверждают, что постоянные гнев и страх пожирают нашу иммунную систему, тогда как сострадательный настрой ума полезен для нашего здоровья. Говоря с людьми, в том числе и с детьми, о важности сострадания, мы должны прежде всего обращаться к их собственному опыту — к тому, что всем нравятся улыбки и не нравятся злые лица. Затем следует рассказывать, что в долгосрочной перспективе страх и гнев очень вредны для нашего здоровья, а сострадательный настрой ума, улыбка, наоборот, полезны для здоровья и долголетия.

Если люди, практикующие буддизм, постоянно испытывают гнев, а буддийские ламы живут под гнетом неизбывной конкуренции друг с другом и между тем начитывают мантры, чтобы продлить свою жизнь, то из этого ничего получится.

Наилучшее условие для долголетия — покой ума. Всем нравится, когда им улыбаются, однако фальшивая улыбка лишь усилит подозрение, не так ли? Или дипломатическая улыбка — тоже мало хорошего. А вот когда мы заботимся о других, уважаем их и видим в них своих братьев и сестер, тогда наша улыбка будет искренней и поможет обрести душевный покой. Вот так — больше улыбайтесь, искренне, конечно.

— Чем же еще ученые могут помочь сегодня в этом отношении?

— Мы должны просвещать людей, рассказывать им о том, что ненасилие и следование светской этике отвечают их собственным интересам.

Это нужно не для следующей жизни, нет. Возьмем, например, сон. Если в течение дня вы сохраняете душевную теплоту, то и сны вам будут сниться хорошие. А если днем вы испытываете сильный гнев или страх, то и во сне продолжите бояться и ссориться.

Сегодня мы можем, опираясь на научные данные, учить детей самого разного возраста, от детского сада до университета, тому, что добросердечие — залог их собственного благополучия.

Принято считать, что нужно заботиться о собственной персоне, а любовь и доброта — это удел религии, эти качества полезны для других. Нет! Практика любви и доброты приносит пользу, в первую очередь, самому практикующему. Когда мы улыбаемся другим людям, мы не знаем, делает ли это их счастливее, это зависит и от их настроения.

Итак, альтруизм, забота о благе других — это наилучший способ обретения душевного покоя, внутреннего умиротворения.

— А что вы думаете о таком явлении в мире людей, как война?

— Во многих уголках земли сегодня разгораются конфликты, ведущие к человеческим жертвам, например, в Йемене или Сирии, в некоторых африканских странах. Дети умирают от голода и отсутствия медицинского ухода, а взрослые люди убивают друг друга. Когда слон или тигр убивает человека, это немедленно попадает в заголовки новостей. А убийство тысяч людей себе подобными стало нормой. Поистине, это очень печально.

Я пришел к выводу, что война — когда тысячи людей мобилизуют для убийства других — это часть феодального строя. В феодальных обществах цари, а подчас и религиозные лидеры, для того чтобы расправиться со своими личными врагами, собирали тысячные армии. Но не думаю, что эти солдаты действительно хотели отдать свою жизнь ради царя, они просто подчинялись приказу.

Во многих странах мира сегодня демократическая система правления, при которой власть принадлежит народу, а не царям или главам государств. Но и в демократических странах выбранные лидеры тоже иногда становятся диктаторами.

Нам всем необходимо осознать, что сегодня весь мир принадлежит семи миллиардам человек, каждая страна принадлежит своему народу, а не горстке лидеров. Поэтому я считаю, что само понятие войны устарело. Не так давно французский президент, выступая перед американским конгрессом, отметил, что у нас есть только одна планета, другой нет. Так что нравится нам это или не нравится, но мы должны жить бок о бок друг с другом.

Для таких проблем, как глобальное потепление, не существует государственных границ, они затрагивают людей всех вероисповеданий. Будущее одно для всех семи миллиардов человек. Год за годом, десятилетие за десятилетием температура окружающей среды будет становиться все выше. Уже сегодня мы испытываем недостаток питьевой воды. Во второй половине этого века и в следующем веке проблемы климата будут выходить на первый план.

Перед лицом таких серьезных угроз для всего человечества можем ли мы позволить себе уделять внимание незначительным различиям между нами? Можем ли убивать друг друга из-за мелких разногласий? Я считаю, что такой подход безнадежно устарел и не отвечает действительности.

— Но сейчас геополитическая напряженность только растет, на мировой арене отчетливо наблюдается жесткое противостояние США и России. Считаете ли вы, что возможна третья мировая война?

— Думаю, что нет.

Но вам лучше спросить, будет ли третья мировая война, у президентов Трампа и Путина. Я в этом сомневаюсь.

Ученые говорят, что в случае ядерной войны погибнет все живое на планете.

— Для предотвращения этой беды и вообще для мира во всем мире — что могут сделать сегодня наука и религия вместе?

— Нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление.

Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Запад нуждается в России, поскольку она обладает огромными природными богатствами. Будущее России зависит от западного мира, а будущее западного мира тесно связано с судьбой восточного мира, в том числе и России. Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны Востока и Запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между Востоком и Западом.

Также южный мир (Африка, Латинская Америка) испытывает большие проблемы, его будущее зависит от северного мира, а будущее северного мира зависит от южного.

Думаю, нужно брать пример с азиатских стран: Северная и Южная Корея сейчас переживают поистине исторический момент в отношениях. Наконец-то они осознали свою принадлежность к одному народу, и появилась надежда на восстановление мира на Корейском полуострове.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018 года © REUTERS / Korea Summit Press Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018 года

Такова реальность (взаимозависимость. — Прим. ред.). Но если об этом будут говорить только религиозные лидеры, люди к ним не прислушаются. А вот слова ученых обладают большим весом.

Возьмем, к примеру, меня самого. Когда, став беженцем, я пришел в Индию, я ничего не знал об экологических проблемах. В Тибете можно было пить воду из любого источника. Поэтому, когда в Индии, а позднее и в европейских странах, меня предупреждали, что какую-то воду пить нельзя из-за ее загрязненности, я очень удивлялся и не понимал, как же так. Потом я побеседовал с экологами и другими учеными и понял, что забота об окружающей среде — это действительно очень важно.

Точно так же сегодня необходимо просвещать людей, рассказывая им о том, что гнев, острое чувство конкуренции, эгоцентричность — вот истинные причины наших проблем.

Нам необходимо понимание единства всего семимиллиардного населения планеты. Мы — общественные животные, и счастье каждого из нас и сама наша жизнь зависят от общества в целом. В давние времена люди жили довольно замкнутыми общинами, ограниченными пределами одной деревни или города. Сегодня все семь миллиардов человек — это одна семья. И любая проблема — это проблема всего человечества. А такие проблемы и решать надо по-человечески — встречаться, разговаривать. Если же мы сперва создаем какие-то проблемы, а потом пытаемся решить их силой оружия, то это противоречит логике. Оружие никогда ничего не решает. Оружие только убивает, приносит еще больше ненависти.

Поэтому я считаю, что сегодня ученые должны рассказывать людям о том, как важно заботиться о благе других в личных отношениях, в семье, в обществе.

— Переходя от глобальных проблем к личностным, Ваше Святейшество, как принять правильное решение, когда речь идет о каком-то сложном выборе, например, о ком прежде всего заботиться, какой профессией заниматься? Как преодолеть сомнения?

— Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным. Сильные эмоции затрудняют нашу способность мыслить. Они делают наше отношение предвзятым. А любое решение, принятое под действием предвзятости, будет ошибочным.

Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, необходим покой ума, тщательное объективное исследование. Нельзя отталкиваться от желаний и делать выбор в пользу желательного для вас исхода. Принимая решение, необходимо смотреть на вещи трезво.

Также очень важно посоветоваться с другом, с несколькими друзьями, искренними друзьями.

После этого следует принять решение и уже не испытывать сожалений. Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю.

— А как быть со страхами?

— Здесь метод точно такой же. Вначале у вас могут быть некоторые колебания, вы можете испытывать страх. Но затем следует вооружиться решимостью. Очень важно сперва провести тщательное исследование. А когда решение принято, нужно проявить силу воли, действовать решительно, невзирая на трудности.

— Бич современного мира — депрессия, тревога и тотальная усталость. Что делать с этим — каков ваш рецепт?

— Думаю, сегодня с этой проблемой люди сталкиваются повсеместно. Сталкиваются с ней в том числе и в Индии, где я живу.



Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность. Люди, прошедшие через такую систему образования, строят свою жизнь вокруг материальных ценностей, создают материалистическую культуру. В силу этого, когда они сталкиваются с трудностями в своей внутренней жизни, с эмоциональными проблемами, они не знают, как их решать.

Так что проблема в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций.

— То есть правильное образование сделает здоровым и радостным настрой ума?

— Обычно, испытывая страх, беспокойство, гнев, мы считаем, что это неотъемлемая часть нашей человеческой природы. Но если вам рассказать о гигиене эмоций, то еще при приближении гнева вы сможете подумать: "Приближается гнев, это вредная эмоция" — и постараетесь приложить усилия к тому, чтобы его ослабить.

Один американский ученый, который больше 30 лет профессионально помогал людям, страдавшим от чрезмерного гнева, стресса и тому подобных проблем, рассказывал мне, что когда приходит гнев, объект этого гнева представляется нам на 100 процентов отрицательным, но на самом деле 90 процентов этих отрицательных качеств — лишь плод нашего воображения. Об этом говорится и в статье китайского квантового физика, о которой мне недавно рассказали. Тому, кто разделяет основы квантовой физики, идея о том, что вещи не существуют так, как нам это представляется, не существуют объективно, — очень помогает справляться с эмоциональной реакцией. Удерживает от приписывания вещам несуществующих свойств.

Это совпадает с положениями буддийской психологии, в особенности с идеями Нагарджуны (индийского мыслителя II-III веков. — Прим. ред.), утверждавшего, что привязанность, гнев и неведение возникают в силу именно таких концептуальных построений, в силу искаженного мировосприятия. Нагарджуна говорит, что когда какой-то объект или явление представляется нам привлекательным, мы считаем, что его привлекательные свойства существуют объективно и независимо. И, соответственно, в нас возникает привязанность. Подобным же образом, если объект представляется нам отталкивающим, мы приписываем объективный статус его отталкивающим свойствам и испытываем гнев.

Таким образом, чтобы ослабить гнев или другую негативную эмоцию, нужно использовать свои интеллектуальные способности, анализировать, не удовлетворятся поверхностным взглядом на вещи, но стараться глубже проникнуть в суть.

— Вы часто говорите о друзьях, а есть ли у вас враги? И как насчет любимых и нелюбимых животных, например?

— Я не провожу различия между друзьями и врагами. Все живые существа — мои лучшие друзья и лучшие учителя.