Далай-лама назвал лекарство от депрессии

ДХАРАМСАЛА (Индия), 14 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Корень депрессии в современном мире — материалистическая система образования, и ее изменение на основе преподавания "гигиены эмоций" — лучшее лекарство от охватившей человечество болезни, заявил далай-лама в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в североиндийском городе Дхарамсала.

"Думаю, сегодня с этой проблемой люди сталкиваются повсеместно. Сталкиваются с ней в том числе и в Индии, где я живу… Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность", — сказал духовный лидер тибетского буддизма.

По его словам, люди, прошедшие через такую систему образования, строят свою жизнь вокруг материальных ценностей, и когда они сталкиваются с трудностями в своей внутренней жизни, с эмоциональными проблемами, то не знают, как их решать.

"Так что проблема — в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций", — пояснил далай-лама.

Испытывая страх, гнев, человек обычно полагает, что это неотъемлемая часть его природы. "Но если вам рассказать о гигиене эмоций, то еще при приближении гнева вы сможете подумать: "Приближается гнев, это вредная эмоция". И постараетесь приложить усилия к тому, чтобы его ослабить", — отмечает буддийский учитель.

Кроме того, он привел данные исследований, согласно которым когда приходит гнев, объект этого гнева представляется нам на 100 процентов отрицательным, но на самом деле 90 процентов этих отрицательных качеств — лишь плод нашего воображения".

Полный текст эксклюзивного интервью с далай-ламой читайте на сайте ria.ru 15 мая.