Посол ФРГ выступил в освященной Евангелическо-лютеранской церкви в Саратове

САРАТОВ, 13 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии освящена в воскресенье в Саратове, первым с проповедью выступил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

"Особенно прекрасное событие мы отмечаем сегодня. Лютеране России и Германии объединились, чтобы построить церковь при поддержке католических братьев и сестер во славу Господа и ради объединения людей — церковь Святой Марии в Саратове", — сказал посол во время проповеди.

Он отметил, что в новой церкви будут собираться не только лютеране. "Здесь будут собираться все. Да и лютеране в Саратове не только немцы", — отметил он.

По его словам, "эта церковь является новым началом, которое указывает, что богатая история российских немцев продолжается". "Российские немцы, как и веками ранее, стремятся вносить вклад в благополучие и благосостояние этой страны, своей страны и в единение людей", — добавил фон Фрич.

Он считает, что российские немцы играют большую роль во взаимоотношениях России и Германии, они выступают строителями мостов между странами. "Российские немцы всегда играли и играют большую роль и вносят очень существенный вклад во взаимоотношения наших стран. Многие из них сейчас проживают в Германии, и как раз в это время очень важно, что они играют свою роль как строители мостов, которые позволяют нашим странам оставаться вместе ", — сказал он.

"Поэтому я исключительно хочу выразить свою высокую оценку роли, которую они играют", — добавил он.

Как пояснил президент Генерального синода Евангелическо-лютеранской Церкви России Андрей Джамгаров, первая церковь Святой Марии в Саратове была освящена 225 лет назад, но она была деревянной и сгорела, построенная на её месте новая церковь была разрушена советскими властями в 1971 году, и теперь на новом месте на берегу Волги освящена новая церковь.

Посол в ФРГ рассказал журналистам, что намерен предложить супруге посетить Саратов с частным визитом. "Я нахожусь в Саратове с первым визитом, я здесь никогда не был ранее… Меня очень впечатлил Саратов… Я вам выдам небольшую тайну — я обязательно, когда приеду домой, расскажу моей супруге, что мы обязательно должны съездить уже в частном порядке в Саратов", — сказал он.