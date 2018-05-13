Суперкар папы Франциска продали за 715 тысяч евро

ВАТИКАН, 13 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Подаренный папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini Huracan был продан в субботу на аукционе Sotheby`s в Монако за 715 тысяч евро, эти деньги пойдут на проекты милосердия, сообщил католический благотворительный фонд "Помощь страдающей церкви".
Вырученные от продажи деньги теперь будут переданы на реализацию сразу трех проектов. Первый из них под названием "Помощь страдающей церкви" связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.
Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.