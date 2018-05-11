Премьер Румынии обсудила с Папой Римским возможность его визита

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Виорика Данчилэ встретилась в Ватикане с Папой Римским и выразила надежду, что он приедет в Румынию, сообщает пресс-служба правительства.

"Данчилэ в пятницу, 11 мая, встретилась с Его Святейшеством Папой Франциском. Глава правительства поблагодарила Его Святейшество за щедрое внимание, оказываемое отношениям с Румынией и выразила надежду, что Святой Отец осуществит путешествие в Румынию", — сказано в сообщении.

Данчилэ подчеркнула значимость укрепления отношений между Бухарестом и Ватиканом, особенно в контексте председательства Румынии в Совете ЕС, которое начнется с 1 января 2019 года.

Встреча "выявила схожие взгляды" Румынии и Ватикана на ряд актуальных тем международной повестки дня, особенно в области защиты прав человека и обеспечения свободы вероисповедания, заключили в пресс-службе.