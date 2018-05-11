Патриарх Кирилл призвал создать церковные приюты в каждой епархии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Церковные приюты для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должны быть созданы в каждой епархии Русской православной церкви, заявил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

По его данным, в 2011 году в Церкви был всего один подобный приют, на сегодняшний день их 53.

"В каждой епархии есть женщины, которые нуждаются в поддержке, это одинокие женщины. И не только те, которые отказались делать аборт и родили младенца, и идти им некуда, или они подвергаются какому-то несправедливому давлению со стороны родственников. Есть и другие жизненные обстоятельства, когда женщине некуда идти. Вот церковь должна открыть свои двери и помогать таким женщинам", — заявил патриарх.

По его словам, создание приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должно стать одним из приоритетов социальной работы Церкви.

"Задача заключается в том, чтобы в каждой епархии было такое учреждение", — добавил патриарх.

Предстоятель РПЦ признал, что, посещая епархии, он нередко сталкивается с непониманием среди духовенства и епископата "относительно того акцента, который мы сейчас делаем на социальной работе", и в этих случаях всегда объясняет им, что "проповедовать мало, нужно творить добрые дела".

"И вся наша социальная работа должна происходить из приходских общин и не превращаться лишь только в элитарную работу на уровне высшей церковной власти или епископата. Мы достигнем положительных результатов только в том случае, если будет задействован потенциал наших приходов", — отметил патриарх.

Каждый настоятель, считает он, должен знать всех одиноких и нуждающихся людей в своем приходе, и именно с этого начинается церковная благотворительность.

"Показателем реального вовлечения Церкви в благотворительность является совершение добрых дел в самой приходской общине и на уровне общины", — подчеркнул патриарх.