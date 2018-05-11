В Петербурге 14 мая пройдет заседание Священного синода

Патриарх Кирилл во время заседания Священного Синода в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Патриарх Кирилл во время заседания Священного Синода в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередное заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет в понедельник, 14 мая, в Санкт-Петербурге под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в пятницу в пресс-службе предстоятеля.

Повестка дня Синода по традиции заранее не обнародуется, обсуждение проходит в закрытом формате.

В ходе визита в "северную столицу" патриарх в субботу совершит чин малого освящения храма Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, на Левашовском мемориальном кладбище. На следующий день, в воскресенье, предстоятель РПЦ совершит чин великого освящения Свято-Троицкого Измайловского собора и Божественную литургию в нем.

"Богослужение приурочено к завершению масштабных реставрационных работ в Измайловском соборе", — уточнили в патриаршей пресс-службе.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

Синод включает председателя — патриарха (или местоблюстителя), девять постоянных и пять временных членов — епархиальных архиереев. Кроме того, члены Синода составляют президиум Архиерейского собора.