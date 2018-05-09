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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Первенство чести" или власти: почему невозможна автокефалия на Украине

08:0009.05.2018
(обновлено: 08:10 09.05.2018)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко во время визита к Патриарху Константинопольскому ВарфоломеюПрезидент Украины Петр Порошенко во время визита к Патриарху Константинопольскому Варфоломею
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Сергей Стефанов. Идея официального Киева создать на Украине "единую автокефальную церковь" не находит даже мало-мальской поддержки в православном мире, заявили в Украинской церкви Московского патриархата после проведенных переговоров. Корреспондент РИА Новости выяснил процедуру предоставления автокефалии и узнал, почему ее нельзя реализовать в сегодняшней ситуации, несмотря на вежливое обещание Константинополя рассмотреть обращение Петра Порошенко.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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Главы поместных церквей выступили против идеи "автокефалии" на Украине
"Нам известно, что МИД Украины дал поручение послам в православных странах проводить встречи с предстоятелями церквей, чтобы убедить их в поддержке инициатив власти. В частности, недавно министр иностранных дел Павел Климкин во время своего визита в Египет встретился с патриархом Александрийским Феодором", — сообщил на сайте канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) управляющий ее делами митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

А 8 мая уже три бывших президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — подписали совместный документ в поддержку создания Украинской автокефальной церкви.

"Нас хотят убедить, что вопрос якобы решен и нужно просто смириться с этой ложью. Но хочу ответственно заявить, что поместные церкви будут руководствоваться в этом вопросе критериями пользы для вселенского православия, церковными канонами, а не политическими интересами власти", — заверяет митрополит Антоний.

В поисках компромисса 

Порядок предоставления автокефалии относится к числу тех вопросов, которые обошли молчанием каноны Вселенских соборов и другие авторитетные источники церковного права. В связи с этим в православном мире со временем возникли разные мнения по вопросу о том, кто имеет право предоставлять автокефалию и каким образом.

В 1993 году в Православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези (Швейцария) состоялась Межправославная подготовительная комиссия к Всеправославному собору, которая была посвящена как раз обсуждению этой темы. Константинопольская церковь и другие греческие церкви отдавали приоритет в предоставлении автокефалии Вселенским соборам и Поместным соборам Константинопольского патриархата. При этом инициатива провозглашения новой автокефальной церкви в этой концепции принадлежит исключительно Вселенскому патриарху. Русская церковь отстаивала другую точку зрения, подчеркивая право каждой автокефальной церкви даровать полную самостоятельность (то есть автокефалию) какой-либо своей части. Эту позицию поддерживали и некоторые другие церкви.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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В результате непростых дискуссий поместные церкви разработали компромиссный вариант. Было решено, что провозглашение новой автокефалии отныне возможно только при условии предварительного достижения всеправославного консенсуса. Согласно разработанной процедуре, в образовании новой автокефальной церкви участвовали бы и церковь-мать, которая выступала инициатором автокефалии, и все прочие поместные церкви, без согласия которых провозглашение автокефалии невозможно, и, наконец, Вселенский патриарх, который выступает в роли координатора в нахождении консенсуса. Разработанный в 1993 году предсоборный документ "Автокефалия и способ ее провозглашения" был подписан всеми поместными церквами.

"То есть предполагался все-таки некий общеправославный консенсус. Это, наверное, действительно был самый разумный и оптимальный вариант, который позволил бы избежать политизации проблемы предоставления автокефалии и минимизировать риск возникновения конфликтов и конфликтных ситуаций при этом", — сказал РИА Новости профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), специалист по истории церкви на Украине Владислав Петрушко.

В 2009 году прошло еще одно заседание Межправославной подготовительной комиссии, которая внесла уточнение о том, что томос (указ. — Прим. ред.) об автокефалии подписывается Константинопольским патриархом и главами всех автокефальных церквей. Позднее комиссия обсуждала вопрос о способе подписания этого томоса, но единогласного решения принято не было. 

Предполагалось, что тему автокефалии должен был рассмотреть Всеправославный собор, проведение которого было намечено на июнь 2016 года. Однако на собрании предстоятелей поместных церквей, прошедшем в Шамбези в январе 2016 года, патриарх Варфоломей начал настаивать на том, что эта тема не подлежит рассмотрению на соборе, поскольку еще не согласован технический вопрос о порядке подписания томоса. Русская православная церковь и некоторые другие церкви не согласились с такой позицией. В конце концов Константинопольский патриарх на собрании предстоятелей публично заверил патриарха Кирилла в том, что не будет принимать никаких действий по легализации украинских раскольников и предоставлению автокефалии на Украине. Только после этого было принято единогласное решение отложить рассмотрение темы автокефалии.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
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Хотя четких прописанных норм пока нет, в православном мире есть понимание, что подобные вопросы решаются с согласия всей "семьи" поместных автокефальных церквей. Собственно, это же подтвердил РИА Новости и глава Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Лазарь. 

"Вопросы предоставления автокефалии традиционно рассматриваются в согласии со всеми поместными православными церквами при неукоснительном соблюдении норм канонического права во имя сохранения всеправославного единства", — говорится в ответе на информационный запрос, поступивший в РИА Новости за подписью митрополита Симферопольского и Крымского. 

Реакция православных церквей 

В понедельник управделами УПЦ митрополит Антоний сообщил, что митрополит Киевский Онуфрий проинформировал предстоятелей поместных церквей об инициативах Киева об "автокефалии". Первая реакция: идея не вызвала никакого одобрения. В православном мире ее восприняли "с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением".

По словам митрополита Антония, даже те архиереи, которые относятся к юрисдикции Константинопольского патриархата, выразили поддержку канонической церкви на Украине.

"Повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют инициативы, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии", — передал Антоний слова и общую позицию архиереев из других стран.

Все эксперты, с кем удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, также полагают, что общепринятая позиция по поддержке УПЦ МП после консультаций с лоббистами автокефалии ни у кого не изменится. По крайней мере, большинство союзников будут уж точно на стороне Москвы.

Косовская Митровица. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Новиков
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Так, директор Экспертного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Рудаков обращает внимание на то, что Русская православная церковь всегда с большим уважением относилась к каноническим границам других церквей. Например, в Московском патриархате продолжают считать Абхазию и Южную Осетию канонической территорией Грузинской церкви, а в конфликте Сербской православной церкви (СПЦ) с раскольническими структурами в Македонии и Черногории РПЦ последовательно поддерживает СПЦ. 

"Естественно, можно предположить, что и эти поместные церкви также проявят солидарность с Русской церковью в том вопросе, о котором мы говорим. Уважают каноническое право и нормы, думается, и в других поместных церквах. Во всяком случае, сегодня никто не решился бы дать ответственный прогноз, что какая бы то ни было из 15 поместных церквей ответит на запрос Порошенко положительно", — говорит Рудаков.

Закат Константинополя?

"Мне трудно представить, чтобы какая-нибудь поместная церковь согласилась с правом Константинополя в одностороннем порядке перекраивать границы других поместных церквей. Это абсурд. Как и в целом абсурдна вся текущая ситуация. Мне порой кажется, что мы наблюдаем четкие признаки агонии в истории доминирования Константинополя в православном мире", — отмечает заведующий лабораторией исследований церковных институций Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Павел Ермилов.

В 1924 году Вселенский патриарх в одностороннем порядке уже даровал автокефалию Польской церкви, которая к тому времени имела статус автономии в составе Русской православной церкви. Основной интерес Константинополя тогда состоял в денежном вознаграждении, полученном от польского правительства. И хотя большинство других церквей вначале поддержали это решение, впоследствии дарование автокефалии было признано незаконным и аннулировано, а в 1948 году Польская церковь получила уже каноническую автокефалию от своей церкви-матери — Московского патриархата. 

Не секрет, что наиболее активные, богатые и многочисленные приходы Константинопольской церкви находятся в США, и поэтому у определенных американских политических кругов есть рычаги давления на этот патриархат.

Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Политолог рассказал, зачем Порошенко пытается "узурпировать веру"
"Политические факторы — это все же переменные и сиюминутные величины, а вот учение Православной церкви — едино и укоренено в веках", — резюмирует отец Павел.

Автор научных трудов о раскольнических движениях в украинском православии протоиерей Ростислав Ярема верит, что Константинопольский патриархат не пойдет сегодня на прямые церковные нарушения.

"Мы можем только наблюдать, — сказал священник РИА Новости, — как греческая церковь в лице патриарха Варфоломея принимает делегации из Украины, в частности от президента Порошенко, но не более того… Понятно, что туда возили, возят и будут возить дорогостоящие подарки те, кому очень хочется получить автокефалию. Но будем надеяться, что симонии (продажи и покупки церковных должностей или духовного санa. — Прим. ред.) в церкви не будет, и за деньги никто не продаст и не предаст каноны".

Даже если Вселенский патриарх инициирует некое всеправославное совещание, его участники, скорее всего, посчитают, что не автокефалию надо вводить на Украине, а прежде всего уврачевать там церковный раскол. И понятно, на каких основаниях: сторонники главы так называемого Киевского патриархата лжепатриарха Филарета, устроившего этот самый раскол в 1992 году, должны покаяться и вернуться в лоно канонической церкви.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vladidmir Kanygin
Если все словоблудие убрать, то картина становится ясной: Киев не сможет предложить православным церквям больше чем, Москва. Вот и весь сказ. Все и здесь определяется бабками....
09:01
09.05.2018
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