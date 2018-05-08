Крестный ход по местам ссылки Романовых длиною 700 км стартует 2 июня

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости, Наталия Федотова. Крестный ход протяженностью 700 километров, охватывающий места ссылки и убийства семьи Романовых, впервые пройдет со 2 июня по 17 июля по маршруту Тобольск-Алапаевск-Екатеринбург, сообщил РИА Новости его руководитель Андрей Бардиж.

"Крестный ход будет приурочен к 100-летию мученической кончины святой царской семьи и великой княгини, преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой. Когда мы выбирали маршрут, взвешивали многие обстоятельства – главное, чтобы он был посильным для людей и мы смогли преодолеть переходы в 20, 30, 40 километров", — сказал Бардиж.

В богомолье примут участие православные паломники из разных регионов России, а также из Белоруссии. "Россия – большая, и по ней надо ходить по всей, потому что крестным ходом освящаются земля, воздух и вода, которую мы пьем", — считает руководитель крестного хода.

Процессия выйдет из Тобольского кремля после богослужения 2 июня. Прибытие в Екатеринбург запланировано на 14 июля. После однодневного отдыха богомольцы присоединятся к традиционному ежегодному крестному ходу из Екатеринбурга в монастырь Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В советское время среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с останками. Следователь Николай Соколов, начавший расследование в 1919 году, пришел к выводу о том, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.