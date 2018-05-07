Чудотворную икону из Киева привезли в строящийся храм в Москве

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" привезли для поклонения верующих из Свято-Введенского монастыря Киева в строящийся храм святителя Гермогена в столичном районе Гольяново, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе куратора программы строительства новых храмов в Москве Владимира Ресина.

Икону доставили в Россию по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Москве она будет находиться до 14 мая.

"Икона Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" очень почитаема во многих странах. С ней связано удивительное чудо: икона отобразилась на стекле, ее закрывавшем. Сейчас стекло выставлено рядом с иконой. В 1990-е годы была проведена его экспертиза, которая показала, что произошло органическое изменение структуры стекла и данное изображение на стекле является нерукотворным", — рассказал настоятель храма, священник Алексей Довгополов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Чудотворному образу молятся об исцелении от различных болезней: онкологии, гепатита, при потере зрения, от бесплодия (о даровании детей). В дни пребывания святыни в храме в Гольяново доступ к чудотворной иконе будет открыт с 8 утра до 8 вечера, в течение дня между службами будут совершаться молебны.

Храм святителя Гермогена в Гольяново входит в "Программу-200", которая предполагает возведение православных церквей в шаговой доступности во всех округах Москвы, кроме Центрального. Храм возводится на пожертвования москвичей. Главный пятикупольный собор рассчитан на пятьсот прихожан. Также строится каменная церковь с домом причта в византийском стиле.

"Присутствие чудотворного образа может привлечь внимание верующих к этому конкретному храму", — выразил надежду куратор программы, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.