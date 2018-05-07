Главы поместных церквей выступили против идеи "автокефалии" на Украине

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главы и представители поместных православных церквей не поддерживают идею властей Украины о создании "единой автокефальной церкви" в стране, сообщил в понедельник управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний по итогам первых переговоров.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

"Предстоятели и архиереи (поместных церквей — ред.) с беспокойством следят за событиями у нас и даже просили нашу Церковь выразить свое видение. Поэтому блаженнейший митрополит (Киевский и всея Украины — ред.) Онуфрий проинформировал предстоятелей поместных православных церквей о позиции Украинской православной церкви относительно упомянутых инициатив и их возможных последствий. Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквами, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления "томоса об автокефалии" раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения", — заявил митрополит Антоний в интервью, которое публикует в понедельник сайт УПЦ МП.

"Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая Церковь имеем полноценное — как официальное, так и личное общение — с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие", — добавил управделами УПЦ.

По словам митрополита Антония, в разговорах с представителями УПЦ МП иерархи поместных церквей, в том числе греческие архиереи и те, кто относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, "выражают слова поддержки и просят передать, что повода для волнений нет, поскольку поместные церкви не одобряют этих инициатив, которые могут привести к большим проблемам в мировом православии".

Отвечая на вопрос, вышла ли уже тема автокефалии за пределы Украины, митрополит заметил, что решение этой проблемы зависит от позиции всех поместных церквей. Он также выразил веру в то, что позиция Константинопольского патриархата будет направлена на поддержку канонической церкви. При этом представитель УПЦ МП сообщил, что в Украинской православной церкви чувствуют "неформальное давление определенных политических сил на нашу церковь", и что упомянутые инициативы об автокефалии продвигаются украинскими властями и на международной арене.

"Нам известно, что МИД Украины дал поручение послам в православных странах проводить встречи с предстоятелями церквей, чтобы убедить их в поддержке инициатив власти. В частности, недавно министр иностранных дел Павел Климкин во время своего визита в Египет встретился с патриархом Александрийским Феодором… Нас хотят убедить, что вопрос якобы решен и нужно просто смириться с этой ложью. Но хочу ответственно заявить, что поместные церкви будут руководствоваться в этом вопросе критериями пользы для вселенского православия, церковными канонами, а не политическими интересами власти", — заверил иерарх УПЦ.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).