МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Практика предварительных консультаций со священнослужителями женщин, решивших сделать аборт, может принести только пользу, в Белгородской области это уже спасает жизни детей, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Во-первых, никакой священник никогда не даст ни разрешения, ни благословения на аборт. Если же речь идет о том, что женщина, которая хочет сделать аборт, консультируется с медицинскими работниками, с психологами, со священнослужителями, и это отмечается в каких-то бланках, то это другое дело. То есть, отметка не о том, что священник дал разрешение на аборт, а о том, что была проведена беседа, но, тем не менее, женщина все-таки соглашается на аборт", — сказал митрополит Иларион.
Иерарх РПЦ напомнил, что ранее в Церкви выступили с инициативой для женщин, решивших сделать аборт, ввести так называемую "неделю тишины": "чтобы женщина могла подумать, увидеть рентгеновские снимки своего будущего ребенка, чтобы она в полной мере осознавала свою ответственность за жизнь своего ребенка".
"Эта инициатива о том, чтобы женщина могла побеседовать со священником, уже спасла тысячи жизней. И это тот результат, которого мы добивались", — добавил архиерей.
Отвечая на вопрос о том, опыт каких стран могла бы перенять Россия в вопросе регулирования абортов, митрополит Иларион привел в пример Польшу. "Я думаю, что в этой области можно перенять опыт Польши, где аборты были в советское время разрешены, а сейчас они фактически запрещены. Исключения составляют особые медицинские случаи", — заключил представитель РПЦ.