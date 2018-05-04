Папа римский примет Макрона в конце июня

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский президент Эммануэль Макрон в конце июня встретится с предстоятелем Римско-католической церкви папой римским Франциском, сообщает в пятницу телеканал CNews.

По данным телеканала, который ссылается на главу службы печати Святого престола Грега Берка, визит Макрона в Ватикан "находится в процессе организации".

Ранее католическое издание Vie также сообщило о предстоящем визите, отметив, что график папы римского Франциска на конец июня очень насыщен. "Еще одна неизвестная:… будет или нет присутствовать рядом с президентом (Франции Эммануэлем Макроном) его супруга Брижит Макрон, ранее разводившаяся, а потом снова вышедшая замуж", — задается вопросом издание.