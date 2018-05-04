РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама призвал к реформе образования и урокам "гигиены эмоций"

19:1504.05.2018
(обновлено: 19:23 04.05.2018)
0741
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале в рамках проекта «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученыхДалай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале в рамках проекта «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых
© РИА Новости / Ольга Липич

ДХАРАМСАЛА (Индия), 4 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал реформировать современную, материалистическую систему образования, включив в учебные программы всех стран уроки "гигиены эмоций". Они помогут преодолению гнева, страха и других негативных чувств, будут способствовать достижению покоя ума, а в итоге счастья и мира на планете в целом, заявил он на конференции с ведущими российскими учеными в индийском городе Дхарамсала.

Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале в рамках проекта «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых»
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама рассказал о важной роли России в мире
"Современная система образования неадекватна, не соответствует реальности, потому что ориентирована на материальные ценности, на физическое состояние человека, чувственные переживания (удовольствия, получаемые через зрение, слух, тактильность), на зарабатывание денег — на вещи внешнего порядка. Практически ничего не говорится о внутреннем мире, о сознании, о покое ума, о контроле гнева и других эмоций. И из такой системы выходят поколения, строящие материалистический образ жизни, когда ради успехов в экономике применяется насилие, развязываются войны… Пришло время включить в учебные программы уроки осознавания, уроки по гигиене эмоций", — сказал Далай-лама.

Роль ученых

Российские и другие ученые, по его словам, должны сыграть главную роль в этом процессе. "У вас — огромный потенциал для того, чтобы внести свой вклад в изменение образа мысли людей посредством объяснения им природы реальности на основе научных данных и соответствующего изменения системы образования. Если Далай-лама или другой религиозный деятель говорит о важности покоя ума — этим никого не удивишь (ведь Далай-лама — практикующий буддист). А вот если так скажут ученые — к вам прислушается большинство людей на планете", — обратился буддийский лидер к представителям науки из России.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале

Данные современных научных исследований, которые привел Далай-лама, подтверждают, что "здоровый ум и здоровое тело идут рука об руку". Гнев, страх и другие негативные эмоции буквально "пожирают иммунную систему" человека, а сострадание, любовь и покой ума укрепляют здоровье. Эгоцентризм, деление мира на "своих" и "чужих" приводит к вражде и войнам, а осознание единства и взаимозависимости семи миллиардов человек, населяющих землю, забота друг о друге, альтруизм — способны принести людям мир и подлинное счастье.

"Проблемы начинаются в головах"

Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама согласен: ученые из России хотят проверить теорию прошлых жизней
"Проблемы начинаются в головах", — сказал Далай-лама, словно напоминая российским участникам конференции слова булгаковского героя профессора Преображенского о "разрухе". "Гнев заставляет людей творить глупые вещи — и люди берут в руки оружие, желая решить свои проблемы. Но оружие не решает проблем, а влечет встречное насилие и гибель. Тем более, когда изобретено ядерное оружие. Все проблемы должны решаться только путем переговоров, нынешнее столетие должно стать столетием диалога", — убежден духовный лидер буддистов.

По его словам, руководствуясь только чувственными удовольствиями, человек не будет ничем отличаться от животного. Но более того, человек иногда ведет себя даже хуже, чем животное: только в мире людей случаются такие масштабные столкновения как войны, на которые мобилизуются миллионы. "Настало время использовать наш ум и науку для того, чтобы добиться мира на Земле", — подчеркнул Далай-лама.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале

Он уверен, что если спросить любого человека, что ему по душе — улыбка или хмурое выражение лица — тот, конечно же, предпочтет улыбку. "Даже животные могут ценить улыбку и улыбаться, если к ним проявлять добросердечие", — добавил Далай-лама.

Сохраненное знание

Начать преподавание "гигиены эмоций и ума" Далай-лама предлагает с Индии. "Потому что все это знание происходит из Индии. Мы (тибетцы — ред.) на протяжении тысячелетий хранили его. И теперь это древнее знание нужно возродить, прежде всего, в этой стране", — призвал духовный лидер, которому после вынужденной эмиграции из Тибета именно Индия дала пристанище.

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич
Российские ученые заговорили с Далай-ламой о новой теории сознания
По его словам, "современная Индия чересчур сильно копирует материалистический образ жизни", западную традицию.

В то же время, Далай-лама рассказал о необычных экспериментах в Америке — по созданию "города Доброты" и "города Сострадания". Множество различных проектов в этих городах посвящены одноименным добродетелям — и их жители, участники эксперимента в действительности становятся добрее, отметил буддийский учитель.

Участники и организаторы диалога

Во встрече с Далай-ламой принимают участие ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин, научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан, один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков, а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.

Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама призвал к миру в Сирии
Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.

Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.

© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена