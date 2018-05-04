Далай-лама призвал к реформе образования и урокам "гигиены эмоций"

ДХАРАМСАЛА (Индия), 4 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV призвал реформировать современную, материалистическую систему образования, включив в учебные программы всех стран уроки "гигиены эмоций". Они помогут преодолению гнева, страха и других негативных чувств, будут способствовать достижению покоя ума, а в итоге счастья и мира на планете в целом, заявил он на конференции с ведущими российскими учеными в индийском городе Дхарамсала.
Роль ученых
Российские и другие ученые, по его словам, должны сыграть главную роль в этом процессе. "У вас — огромный потенциал для того, чтобы внести свой вклад в изменение образа мысли людей посредством объяснения им природы реальности на основе научных данных и соответствующего изменения системы образования. Если Далай-лама или другой религиозный деятель говорит о важности покоя ума — этим никого не удивишь (ведь Далай-лама — практикующий буддист). А вот если так скажут ученые — к вам прислушается большинство людей на планете", — обратился буддийский лидер к представителям науки из России.
Данные современных научных исследований, которые привел Далай-лама, подтверждают, что "здоровый ум и здоровое тело идут рука об руку". Гнев, страх и другие негативные эмоции буквально "пожирают иммунную систему" человека, а сострадание, любовь и покой ума укрепляют здоровье. Эгоцентризм, деление мира на "своих" и "чужих" приводит к вражде и войнам, а осознание единства и взаимозависимости семи миллиардов человек, населяющих землю, забота друг о друге, альтруизм — способны принести людям мир и подлинное счастье.
"Проблемы начинаются в головах"
По его словам, руководствуясь только чувственными удовольствиями, человек не будет ничем отличаться от животного. Но более того, человек иногда ведет себя даже хуже, чем животное: только в мире людей случаются такие масштабные столкновения как войны, на которые мобилизуются миллионы. "Настало время использовать наш ум и науку для того, чтобы добиться мира на Земле", — подчеркнул Далай-лама.
Он уверен, что если спросить любого человека, что ему по душе — улыбка или хмурое выражение лица — тот, конечно же, предпочтет улыбку. "Даже животные могут ценить улыбку и улыбаться, если к ним проявлять добросердечие", — добавил Далай-лама.
Сохраненное знание
Начать преподавание "гигиены эмоций и ума" Далай-лама предлагает с Индии. "Потому что все это знание происходит из Индии. Мы (тибетцы — ред.) на протяжении тысячелетий хранили его. И теперь это древнее знание нужно возродить, прежде всего, в этой стране", — призвал духовный лидер, которому после вынужденной эмиграции из Тибета именно Индия дала пристанище.
В то же время, Далай-лама рассказал о необычных экспериментах в Америке — по созданию "города Доброты" и "города Сострадания". Множество различных проектов в этих городах посвящены одноименным добродетелям — и их жители, участники эксперимента в действительности становятся добрее, отметил буддийский учитель.
Участники и организаторы диалога
Во встрече с Далай-ламой принимают участие ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин, научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан, один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков, а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.
Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.