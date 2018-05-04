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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Это из-за мусульман". Раввины объявили войну скандинавским политикам

08:0004.05.2018
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© AFP 2018 / Jack GuezСотрудники израильской службы безопасности пытаются разогнать ультраортодоксальных евреев во время демонстрации против воинского призыва в городе Бней-Брак, ИзраильСотрудники израильской службы безопасности пытаются разогнать ультраортодоксальных евреев во время демонстрации против воинского призыва в городе Бней-Брак, Израиль
© AFP 2018 / Jack Guez

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Власти Дании и Норвегии намерены в ближайшее время запретить обрезание мальчиков до 16 лет. Европейские мусульмане и евреи протестуют, заявляя о нарушении своих прав, СМИ предрекают, что скандал обернется внеочередными парламентскими выборами в этих странах. О спорной инициативе скандинавских законодателей и возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Политический разлад

Конфликт вокруг закона об обрезании в Норвегии и Дании перешел в острую фазу: датские СМИ, например, утверждают, что в правящей коалиции нет единодушия по этому вопросу и политический кризис не за горами. А все из-за петиции, которую подписали почти 47 тысяч граждан, — по закону, поскольку подписавшихся больше 30 тысяч, парламент обязан ее рассмотреть.

Врач в больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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В Совете раввинов Европы рассказали, как возник вопрос о запрете обрезания
Во что выльется дискуссия, неизвестно. В Совете раввинов Европы заверили РИА Новости, что три ведущие партии страны — Венстре (левые), Консервативная народная партия и Либеральная партия — выступили категорически против запрета. Однако депутаты могут голосовать по своему усмотрению, поэтому о консолидированной позиции партий говорить не приходится.

Сама идея запрета обрезания мальчиков до 16 лет принадлежит врачам. Еще зимой Датская медицинская ассоциация заявила, что обрезание несовершеннолетних опасно для здоровья и к тому же требует "информированного согласия лица".

"Когда мальчику исполнится 18 лет, он сам решит, делать ли такую операцию", — говорят медики.

© AFP 2018 / Nikolay DoychinovЦеремония обрезания мальчиков в болгарском селе Драгиново
© AFP 2018 / Nikolay Doychinov
Церемония обрезания мальчиков в болгарском селе Драгиново

Страх иудейский

Мужчина показывает традиционную еврейскую кипу на мероприятии Berlin wears kippa в Берлине
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
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В соседней Норвегии эта история началась год назад, когда детский омбудсмен Анне Линдбё сообщила в интервью государственному радио NRK, что для обрезания нет никаких медицинских оснований. "Медицинское сообщество Норвегии четко дало понять: эта процедура — очень болезненна для маленьких мальчиков", — подчеркнула она.

Опасения врачей услышали власти. В парламент внесли законопроект о запрете обрезания детей до 16 лет. Наиболее активно инициативу поддержала антимигрантская Партия прогресса. Лидер "прогрессистов", премьер-министр Сив Йенсен неожиданно выступил против. Казалось бы, вопрос на этом решен.

Но дискуссия лишь разгорелась с новой силой. Местные евреи опасаются, что закон вполне могут принять в ближайшее время.

"Мы очень этого боимся, ведь в день, когда законопроект утвердят, еврейская община прекратит свое существование. Это удар по нашим традициям. Но мы не хотим нарушать законы страны, поэтому покинем ее. Мы любим Норвегию, это очень хорошая страна для евреев. Однако данная проблема перечеркивает все плюсы", — объяснил РИА Новости главный раввин Норвегии Йоав Малькиор.

Сейчас в Норвегии около трех тысяч евреев. И они, как отметил раввин, не находят понимания у норвежского общества.

© Фото : предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы Главный раввин Норвегии Йоав Малькиор
© Фото : предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы
Главный раввин Норвегии Йоав Малькиор

"Для норвежцев обрезание неприемлемо, потому что не укладывается в их культурную модель. Мы же полагаем, что запрет этого обряда нарушит не только право на свободу вероисповедания, но и право воспитывать детей сообразно своим ценностям", — говорит Малькиор.

"Евреи продолжат борьбу"

Помимо Норвегии и Дании запрет обрезания обсуждают в Исландии. Причем за нарушение закона там хотят давать шесть лет тюрьмы. В еврейских общинах континентальной Европы по этому поводу напоминают, что в СССР за аналогичное деяние тюремный срок был на год меньше.

"Нас все же услышали. Правительство Исландии не рекомендовало альтингу (парламент Исландии. — Прим. ред.) принимать закон. Его отправили обратно в профильный комитет. По нашим данным, законопроект не пройдет. Его похоронили", — сообщил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Еврейская община очень мала, где-то 250 человек. Там даже нет раввина. Однако инициатива депутатов альтинга произвела шум из-за того, что могла стать опасным прецедентом для остальных европейских стран. По словам источника агентства в Совете раввинов Европы, исландское правительство выступило против законопроекта лишь после того, как к ним обратились разгневанные мусульмане (у которых тоже есть обряд обрезания), католики и протестанты европейского континента.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Латвийские власти пообещали евреям не запрещать их обряды
Этот вопрос стал одним из основных на конференции раввинов Европы, состоявшейся на этой неделе в Риге. Лидеры иудейских общин договорились и впредь использовать свое влияние, чтобы не допустить подобные запреты в других странах Европы. Французским евреям, например, это уже удалось.

"Нынешний президент дал нам слово, что обрезание не запретят", — сообщил РИА Новости главный раввин Франции Хаим Корсиа.

А вот евреи Скандинавии и Бельгии таких гарантий от своих властей не получали. Более того, они не особо верят в такой сценарий.

"Мы сейчас готовимся к новому раунду борьбы. Мы думаем, что усиливающийся в Европе популизм среди политиков тоже скажется на тенденции запрета различных обрядов", — подчеркнул раввин Гольдшмидт.

Именно эта угроза, по его словам, побудила еврейские общины сблизиться с мусульманами. Ведь выступающие за запрет обрезания политики ссылаются на то, что среди беженцев с Ближнего Востока такие операции зачастую проводятся непрофессионально.

© Фото : фото предоставлено Конференцией раввинов Европы Глава Конференции раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
© Фото : фото предоставлено Конференцией раввинов Европы
Глава Конференции раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт

"Из-за сложившихся проблем в мусульманском сообществе евреи понесли сопутствующий ущерб. У нас есть общие проблемы с мусульманами, и эта одна из них. Нам важно, чтобы таких прецедентов не было вообще", — отметил глава Совета раввинов Европы.

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