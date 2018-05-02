В Ровенской области вандалы осквернили могилу раввина Магаршо

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили могилу раввина Магаршо, расположенную в городе Острог Ровенской области Украины, сообщил в среду глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Зверский погром на могиле великого раввина Магаршо (1555-1631) в Остроге, Ровенская область. Все окна в молельне были выбиты, святые книги разбросаны", — написал Долинский в Facebook. Он также сообщил, что разгром могилы произошел ночью с 27 на 28 апреля, однако заметили это только сейчас.

Раввин Магаршо скончался в городе Острог в 1631 году и был похоронен на еврейском кладбище. В 1990-х по старым документам было обнаружено место его захоронения, позднее там был возведен молитвенный павильон и восстановлена гробница.