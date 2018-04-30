Митрополит рассказал, почему православные и католики не могут объединиться

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Православная и католическая церкви не будут объединяться по причине многих накопившихся за тысячелетнюю историю их раздельного существования противоречий и разногласий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Комментируя в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" недавнее заявление патриарха Константинопольского Варфоломея о неизбежности объединения двух ветвей христианства, иерарх русской церкви выразил несогласие с такой точкой зрения.

"Я не разделяю эту позицию на основании вполне реалистичного анализа ситуации в поместных православных церквах и ситуации в православно-католическом диалоге. Несмотря на то что основы нашей веры одинаковые и символ веры у нас почти одинаковый, у католиков иное представление об исхождении Святого Духа, это во-первых. А во-вторых, за уже почти тысячелетнюю историю раздельного существования у нас накопилось очень много противоречий и разногласий", – сказал митрополит Иларион.

Например, некоторые лица, в католической церкви признанные святыми, в Русской православной церкви считаются еретиками или гонителями православия. "Католики говорят о возможной канонизации кардинала Степинаца. Этот кардинал был хорватом, в католической церкви он почитается как святой. Но по мнению Сербской православной церкви, в годы Второй мировой войны кардинал прямым и непосредственным образом участвовал в геноциде сербов", — сказал иерарх РПЦ.

Митрополит Иларион привел ряд других аргументов, показывающих, почему объединение церквей в обозримой перспективе не предвидится. В их числе многократные попытки навязывания православным унии, которые предпринимали католики во времена Крестовых походов, а также современная активная антиправославная деятельность униатов на Украине.