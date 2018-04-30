ДУРРЕС (Албания), 30 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий посадили два кипариса в саду албанской духовной академии Воскресения Христова в память об историческом визите патриарха.

Это учебное заведение стало первым из тех, которые архиепископ Анастасий начал возрождать в 90-е годы после снятия запрета на религиозную жизнь в стране. Сейчас академия готовит священников, а также дает богословское образование женщинам, имеет школу и приют для сирот. Несколько выпускников академии уже назначены епископами новых епархий в Албании.

"Академия стала одним из символов возрождения православия в стране", — отметил патриарх Кирилл.

Он подарил албанской академии собрание томов Православной энциклопедии, которую издают в России, а также икону Серафима Саровского. Глава РПЦ подробно ознакомился с жизнью духовной школы, посетил учебные классы, библиотеку и монастырь святого Власия, на территории которого находится академия.

Патриарх Кирилл поблагодарил народ и церковь Албании за радушный прием. "Я покидаю эту страну, унося с собой самые теплые воспоминания об Албанской церкви, ее жизненной силе. Надеюсь, что все так же будут развиваться двусторонние отношения между нашими церквами-сестрами", — сказал он.