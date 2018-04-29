Патриарх Кирилл рассказал о праве церкви на оценку политических действий

ТИРАНА, 29 апр — РИА Новости. Церковь, не вмешиваясь в политику, должна давать честную оценку политических действий, которые могут навредить людям, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в интервью албанским СМИ.

"Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка… В центре религиозного послания — душа человека, его сознание, нравственность", — отметил патриарх.

По его словам, церковь может давать нравственную оценку политикам и их действиям.

"Но я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить в том числе и своих верующих от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб", — добавил он.

"Религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей", — заключил предстоятель Русской православной церкви.