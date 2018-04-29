Патриарх Кирилл назвал значительной роль религии в борьбе с экстремизмом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

ТИРАНА, 29 апр — РИА Новости. Только религии обладают достаточной аргументацией, способной разрушить идеологическую основу радикализма и экстремизма, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в интервью албанским СМИ.

"Я думаю, что роль религии в борьбе с радикализмом очень значительная. Я не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма", — сказал он.

"Если радикалы апеллируют к религиозным истинам и используют религиозные идеи для того, чтобы мотивировать свои экстремистские поступки, то только сама религия может все это опровергнуть. Только религиозные организации могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты, и опасность ее для и духовного состояния людей, и для их физического существования", — пояснил предстоятель Русской церкви.

При этом сами экстремисты, по словам патриарха, "нередко вдохновляются ложным толкованием религиозных доктрин или оправдывают свой радикализм стремлением угодить Богу".