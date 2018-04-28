Патриарх Кирилл встретился с предстоятелем Албанской православной церкви

ТИРАНА, 28 апр — РИА Новости. Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий рассказал патриарху Кириллу, что церковь в Албании за последние 25 лет сумела восстановиться после полного уничтожения религии и сегодня вносит существенный вклад в перестройку и социальное развитие страны.

Архиепископ Анастасий встретил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в соборе Воскресения Христова в Тиране. Первый в истории визит патриарха Московского в Албанию продлится с 28 по 30 апреля. Предстоятель РПЦ совершит литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране, посетит богословскую академию и монастырь святого Власия в Дурресе, встретится с руководством страны.

Архиепископ Анастасий напомнил патриарху Кириллу, что с 1968 года в Албании сложилась "уникальная ситуация". "Официально в конституции страна провозглашалась абсолютно атеистическим государством, где самым насильственным и жесточайшим образом религиозная вера была похоронена на 23 года", — рассказал глава Албанской церкви. По его словам, действиям коммунистического правительства был присущ радикализм. Например, за прилюдное совершение крестного знамения человек мог быть приговорен к 10 годам тюремного заключения, за хранение дома икон — к 25 годам.

Сейчас православие, как и другие религии в Албании, переживает период возрождения. "Одновременно с чисто церковной реорганизацией Албанская церковь разработала и передовые проекты в области здоровья, образования, культуры, экологии, и, благодаря своему присутствию, вносит существенный вклад в перестройку и духовное и социальное развитие страны", — отметил архиепископ Анастасий.

В составе церкви действуют шесть монастырей, богословская академия в Дурресе, университет "Логос", выпускающий экономистов и медицинских лаборантов, девять общеобразовательных школ, детский приют, медицинский диагностический центр в Тиране, четыре поликлиники, выездной перинатальный центр "Служба любви" и другие учреждения.

Патриарх Кирилл отметил, что Русская церковь пережила в XX веке схожие испытания. "Надеюсь, мой визит откроет новую страницу в отношениях между нашими братскими поместными православными церквами", — сказал он.