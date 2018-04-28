Патриарх Кирилл прибыл в Албанию с первым официальным визитом

ТИРАНА, 28 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в субботу в столицу Албании Тирану, это первый официальный визит предстоятеля Русской православной церкви в эту страну.

В аэропорту патриарха встретил сам предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий, а также члены Священного синода и посол России в Албании Александр Карпушин. Затем иерархи церкви и официальные лица поехали в кафедральный собор Воскресения Христова, где их ожидали около тысячи человек.

Паломники из разных областей Албании приехали на молебен, который совершили предстоятели двух церквей. Богослужение шло на трех языках: церковнославянском, албанском и греческом. Все верующие в храме многократно вместе пели гимн "Христос воскресе" на греческом. В воскресенье патриархи возглавят литургию в соборе.

Кафедральный собор, возведенный в 2012 году в центре Тираны, представляет собой необычный пример современной христианской архитектуры. Храм построен на участке, предоставленном государством в качестве компенсации за разрушенный в 1967 году во времена режима Энвера Ходжи прежний кафедральный собор. За последние 25 лет в стране отреставрировано 160 церквей, еще примерно столько же построено новых.