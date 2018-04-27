Папа Франциск попросил прощения у жертв домогательства священников в Чили

ВАТИКАН, 27 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в пятницу провел в Ватикане первые встречи с лицами, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священнослужителей, сообщил глава службы печати Святого престола Грег Берк.

"Святой Отец вечером в эту пятницу, 27 апреля, начал личные встречи с жертвами домогательств, совершенных в Чили. В соответствии с желанием Папы никаких официальных сообщений об этом не предусматривается: его приоритет – выслушать жертв, попросить у них прощения и уважать конфиденциальный характер этих бесед", — подчеркнул Берк. По его словам, понтифик намерен беседовать с этими людьми столько времени, сколько им потребуется.

О том, что Франциск намерен лично встретиться с лицами, пострадавшими от сексуальных домогательств представителей духовенства, стало известно в начале апреля, когда он направил специальное послание епископам Чили. В письме папа Римский сообщил также, что вызовет в Ватикан всех епископов этой страны, чтобы откровенно обсудить с ними результаты специального расследования, проведенного по его указанию в связи с громким скандалом.

Тогда Франциск признал, что, внимательно изучив результаты расследования, которые ясно свидетельствуют о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних, испытал "боль и стыд". Он подчеркнул, что многие юные жизни были буквально сломаны чилийскими священниками.

В этой связи понтифик признал и собственные "серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации" по данному делу. "Я приношу извинения всем тем, кого обидел, и надеюсь сделать это лично в течение ближайших недель в ходе встреч, которые я будут иметь с представителями опрошенных лиц", — подчеркнул Франциск в послании. Он также предложил всей церкви Чили находиться "в состоянии молитвы", а ее епископам сделать все, чтобы "насколько это возможно исправить скандальную ситуацию и восстановить справедливость".

В январе в ходе апостольского визита в Чили папа Франциск стал объектом жесткой критики из-за громкого скандала вокруг почти 80 чилийских священнослужителей, обвиненных в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В частности, во время этой поездки понтифик заступился за епископа чилийского города Осорно Хуана Барроса, который, по мнению общественности, долгое время защищал и укрывал влиятельного местного священника Фернандо Карадиму, признанного виновным в педофилии. Тогда Франциск назвал обвинения в адрес Барроса "клеветой" и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности епископа. Судя по всему, теперь папа Римский располагает такими доказательствами, а также компрометирующими материалами в отношении некоторых других чилийских епископов.