В МИД России прокомментировали идею об автокефальной церкви на Украине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Идея украинского президента Петра Порошенко о создании автокефальной украинской церкви может существенно осложнить обстановку на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что попытки реализации подобного сценария вызывают крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе (Украины)", — сказала Захарова на брифинге.

Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).