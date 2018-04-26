Оскорбления на религиозную тему могут стать уголовно наказуемыми в Грузии

Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике

Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике

ТБИЛИСИ, 26 апр – РИА Новости. Парламент Грузии рассмотрит законопроект, который подразумевает введение уголовного наказания за оскорбление религиозных чувств, заявил спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе.

"Я, в свою очередь, готов подключиться к этим обсуждениям. Комитет примет определенное решение, после чего, данный вопрос будет рассмотрен в пленарном формате", — сказал Кобахидзе журналистам.

Автором законодательного пакета является член оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Емзар Квициани. В частности, изменения предусматривают штраф или тюремное заключение на год за публичное оскорбление религиозных святынь, организаций, священнослужителей и верующих. Наказывать предлагается и за нанесение любых надписей или повреждение религиозных зданий и церквей.

Парламентский комитет по защите прав человека принял решение создать специальную рабочую группу для детального изучения и коррекции данного законопроекта.

По данным телекомпании "Рустави 2", новую инициативу из всех религиозных конфессий в Грузии поддерживает лишь православная церковь. Сам Квициани заявил журналистам, что он инициировал законопроект по той причине, что "люди в последнее время стали оскорблять грузинскую церковь и традиционные религии, называя это свободой слова и выражением мнения".