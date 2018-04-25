"По-китайски говорить": зачем Поднебесной православный храм в Москве

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Алексей Михеев. Пасхальное яйцо, похожее на традиционный китайский фонарик, желтое полотно с иероглифами "Христос Воскресе!" — это самый центр Москвы, престижная Якиманка. О том, для чего российской столице китайское подворье и как воспринимают православие в Поднебесной, — в материале РИА Новости.

"Здесь мы ждем всех китайцев — согреем, накормим и поможем", — встречает меня настоятель одного из самых старых московских храмов, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев. И тут же начинает рассказывать: "Китай — это огромная глыба размером в пять тысяч лет. Вдумайтесь, пять тысяч лет письменности! Эта цивилизация влияет на культуру всего мира. Конфуций и Лао Цзы по своим масштабам равны тем, кто заложил основы западной цивилизации, — Платону, Сократу, Аристотелю. Но надо помнить, что это традиция жесткой вертикали. От семьи, где все подчиняются отцу, до самых верхов, где император контролирует всю жизнь народа. Тем не менее у нас все равно много общего. Мы верим в одно добро, мы почти одинаково строим семьи… И послушание, конечно. В том числе и властям".

Из Сомали в Китай через Израиль

Три года он был военным наблюдателем ООН на Ближнем Востоке. Окончив Военный институт иностранных языков (сейчас Военный университет Минобороны), служил переводчиком в Эфиопии, Сомали и даже в пустыне Гоби. Зачем в институте учил китайский, понял только много лет спустя, уже священником, когда патриарх Кирилл определил его заниматься в Москве православной миссией среди китайцев.

"Я с детства знал, что добро сильнее зла и всегда побеждает. А еще — что любовь сильнее смерти. Чувствовал это сердцем. О церкви мне, конечно, никто не говорил в советское-то время. Зато в школе я мечтал стать дипломатом, как Грибоедов. Написать одну хорошую книгу, послужить стране и умереть", — смеется он.

Карьера военного привела Игоря Зуева в Киев, где он преподавал китайский язык в общевойсковом командном училище, попутно изучая Конфуция, Дао дэ цзин и Книгу перемен. Позже, в одной из командировок, его жена и дочь крестились в синайском монастыре Святой Екатерины — древнейшей колыбели православного монашества. "Господь уже тогда давал явные знаки, какой путь мне уготовил", — говорит батюшка.

А священником он стал перед военной пенсией, опять же по службе оказавшись в Хабаровске, практически на границе все с тем же Китаем. "Двенадцать лет я там прослужил, и патриарх позвал в Москву, на китайское подворье", — рассказывает отец Игорь.

Православных дома не ждут

В его храме каждое воскресенье служится литургия на китайском языке. Приходят на нее человек десять. Вроде бы мало, но… Это ведь десять китайцев. А на Пасху было около тридцати.

"Надо понимать, как сложен такой выбор для рядового гражданина Поднебесной — и по культурным соображениям, и по политическим. Ведь у каждого свой бэкграунд — кто-то считает себя коммунистом, кто-то атеистом, кто-то приходит от протестантов и католиков, а кто-то просто готов креститься. В год мы крестим несколько человек. Мало? Мало. Но ситуация с православием в Китае непростая, и, принимая такое решение, эти люди принимают все риски, связанные с подобным вероисповеданием. Особенно у себя дома. Это подвиг", — объясняет священник.

Современная история православия в Китае началась в конце XVII века, когда плененные в 1684 году и увезенные в Китай казаки крепости Албазин и священник Максим Леонтьев основали в Пекине русскую общину. Для них, а также для развития российско-китайских отношений в 1712 году в столице Поднебесной была основана Русская духовная миссия.

В конце XIX века произошедшее в Китае Боксерское восстание против иностранного вмешательства в дела империи нанесло сокрушительный удар по православным миссионерам. Члены тайного "общества гармонии и справедливости" (по-китайски "ихэтуань") верили, что, как только они истребят всех христиан, Китай станет самой могущественной державой в Азии. Тогда погибло около 30 тысяч христиан, 222 из них были опознаны и прославлены в лике святых.

В храме отца Игоря эта икона — китайских новомучеников — конечно, тоже есть. Как и образ Албазинской Божией Матери. По рассказам китайцев, осадивших в годы восстания Благовещенск, они часто видели светлую женщину, шедшую по берегам Амура и "внушающую им страх".

Сказки и любовь

В 1956 году в Китае была создана Китайская автономная православная церковь, но уже через десять лет она практически прекратила свое существование по политическим причинам. Де-юре не восстановлена до сих пор. Сегодня в Китае действуют четыре православных храма, включая исторический Благовещенский храм в Харбине, но ни в одном нет настоятеля. В разное время официальные представители ОВЦС Московского патриархата говорили о примерно пятнадцати тысячах православных в стране.

"У Бога свои сроки, а мы будем делать свое дело. Всех, кто хочет найти истину, мы всегда ждем. И примем, и накормим, и поговорим, ответим на все вопросы, согреем теплом и любовью. Китайцы очень тянутся к нам, любят нашу литературу, наше зодчество, наш театр, наши песни. Десятки и сотни китайцев приходят ежедневно в наши храмы в пограничных епархиях. В первую очередь для них это знакомство с культурой. Но через нее они прикасаются к тому невидимому, что потом желают узнать поближе. Господь своих всегда ведет к себе", — рассуждает отец Игорь.

В храм приходят и студенты из КНР, и бизнесмены. Для тех, кто пока не готов посещать богослужения, здесь создан специальный центр. Там, помимо прочего, учат русским народным промыслам и читают русские сказки.

Местные прихожане, конечно, такие новшества приняли не сразу. "Было трудно, но теперь практически все с любовью принимают китайцев, приходящих молиться. Наши певчие сами освоили китайские песнопения, литургию на китайском. Это их дар любви нашим собратьям по вере. Сейчас все у нас радуются, видя китайцев, и можно даже говорить о настоящей семье. Общине, в которой, по словам апостола, нет ни эллина, ни иудея", — говорит священник.

Научить китайцев главному

В прошлом году одна из китаянок, прихожанка храма, крестилась на Святой земле, на том самом месте, где в водах Иордана Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

"Конфуцианство и даосизм говорят: нужно быть богатым и здоровым, достичь земного счастья. А что будет потом… Есть некая жизнь, но какая она будет, неведомо. Знаете, нехристиан смерть всегда страшит. Это неодолимая преграда на пути осмысления земного и небесного. А чтобы осмыслить небесное, нужно пройти сквозь преграду смерти. Нужно не бояться смерти, верить в то, что сильнее нее", — говорит отец Игорь на прощание.

И добавляет: "Когда я искал Бога, изучал Китай, я чувствовал, что чего-то не хватает. Доброго, светлого, святого, чего искала моя душа. И когда меня попросили к Китаю вернуться, я сделал большое усилие, чтобы вдохнуть православие в китайскую традицию. Освятить все доброе, что было, и на основе этого попытаться привести китайцев к пониманию торжества единственного, что побеждает смерть, — любви".