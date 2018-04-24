Глава ячейки "Свидетелей Иеговы" арестован в Уфе по обвинению в экстремизме

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главу ячейки "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ за экстремизм) арестовали в Уфе по обвинению в организации деятельности экстремистов, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

"В Уфе арестован 31-летний организатор ячейки религиозного объединения "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", деятельность которого запрещена решением Верховного Суда РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщается, расследуется уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".