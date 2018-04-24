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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Их невозможно запретить". Почему мусульмане ссорятся из-за ваххабитов

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:26 24.04.2018)
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© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабеЖенщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Уже несколько лет некоторые представители традиционного исламского духовенства в России называют ваххабитов фундаменталистами и призывают запретить их на законодательном уровне. Корреспондент РИА Новости разбирался, насколько это реально и почему мусульмане никак не могут договориться между собой по этому вопросу.

Спор муфтиятов 

Призыв запретить ваххабизм в этом году впервые прозвучал на уровне Межрелигиозного совета России. С этой идеей выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Журналистам он пояснил, что эту идеологию используют различные террористические группировки, и речь идет о запрете конкретных организаций. Сам же ваххабизм он назвал "человеконенавистнической идеологией".  

"В нашей стране ваххабиты представляют совокупность разнотипных структур, они развиваются, эволюционируют. После такого запрета их деятельность значительно усложнится, что сократит приток людей в террористическое подполье", — считает  муфтий.  

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
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Россия столкнулась с этой проблемой в девяностые годы. "Мы, дагестанцы, испытали на себе все последствия ваххабизма. В суровый 1999-й год (когда боевики Шамиля Басаева вторглись на территорию республики. — Прим. ред.) все начиналось с этой идеологии, которая стандартно, как и везде до этого, перетекла в сплошной террор и насилие", — отмечает заммуфтия Дагестана Ахмад Кахаев. Он поддерживает предложение единоверцев из Татарстана.  

Однако далеко не все члены Межрелигиозного совета с ними согласны. Совет муфтиев России отозвал своего представителя буквально за считаные минуты до начала заседания, объяснив этот демарш тем, что введение принципа "преследования верующих за убеждения", а не за конкретные противоправные действия "самым пагубным образом скажется и на мусульманском сообществе России, и на межнациональном согласии, и на правовой культуре российского государства".  

При этом Совет муфтиев России в своем официальном заявлении подчеркнул, что глубоко осознает "жизненную важность противодействия идеологии нетерпимости и прилагает на этом пути множество усилий".

В чем суть ваххабизма  

Ваххабизм сравнительно молодое течение в исламе, возникшее в XVIII веке на Аравийском полуострове. Ваххабиты, то есть последователи саудовского богослова Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, боролись против османского владычества.

Члены Президиума Межрелигиозного совета России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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Межрелигиозный совет России призвал запретить ваххабизм
"В основе этой идеологической доктрины лежит стремление вернуться к "чистому" исламу VII века. То есть, в понимании сторонников ваххабизма, к бытовому аскетизму, строгому единобожию, буквальному толкованию Корана и Сунны, суровой патриархальной морали и завоевательным войнам во имя утверждения истинной веры. Ваххабизм отвергал все неаравийское, неарабское, все то, что не имело корней в раннем исламе (к примеру, табак или кофе). Ваххабиты боролись с культом святых и нещадно разоряли мусульманские святыни, считая их непозволительной роскошью и грешным, "многобожным" нововведением", — объясняет исламовед Всеволод Золотухин.  

По сути, ваххабизм — ультраконсервативная идеология, привлекательная "уравнительными лозунгами", не признающими различий между сословиями. 

Далеко не впервой  

В России действуют 83 муфтията. Это слишком много, отмечал еще в 2016 году глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Два муфтията претендуют на главенство в российском исламе — Духовное управление мусульман России (действующее в составе Совета муфтиев России) и Центральное духовное управление мусульман России (старейшая в стране мусульманская религиозная организация). Есть также Духовное собрание мусульман России, образованное в конце 2016 года.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров призвал противостоять разрушительным антиисламским течениям
Помимо них, крупнейшими исламскими организациями считаются Координационный центр мусульман Северного Кавказа (объединяющий несколько муфтиятов), Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Духовное управление мусульман Республики Дагестан, крупнейшее в стране по числу мечетей (около трех тысяч). Всего же в России, по разным оценкам, от 12 до 20-25 миллионов мусульман.  

И муфтий Татарстана далеко не первый из мусульманских деятелей, призывающих запретить ваххабизм. В августе 2016 года в Грозном ряд исламских религиозных организаций приняли фетву (правовой документ в исламе. — Прим. ред.), объявляющую последователей ваххабитского течения "неистинными мусульманами". Но Совет муфтиев России не поддержал эту инициативу, призвал тщательно разобраться в вопросе и создал для этого специальную богословскую комиссию.  

"Ваххабизм трудно выявить"  

Каждый из российских муфтиятов понимает ваххабизм по-своему, отмечает исламовед Аликбер Аликберов. "Ваххабизм бывает разный. Например, Чечня столкнулась с откровенными экстремистами, которые прикрывались исламскими лозунгами", — говорит он.  

Если же говорить о запрете ваххабизма как идеологии, неизбежно возникает серьезная проблема, поскольку ваххабизм — очень широкое явление, говорит эксперт. В нем много составляющих — от свойственного всем религиям ригоризма, стремления к чистоте вероучения до откровенного экстремизма.  

"Именно правовая неопределенность самого понятия ваххабизма — причина того, что его очень сложно включить в правоприменительную практику. Никто точно не может сказать, что именно надо запрещать. Ведь общие с ваххабизмом элементы есть, например, в суфизме, от этого никуда не денешься", — поясняет  Аликберов.  

Консенсус есть  

"Другая  проблема — как обозначить вот эту человеконенавистническую идеологию, которая скрывается под личиной разных учений", — говорит Аликберов.  

Это, отмечает он, требует "выработки консенсуса" внутри самой исламской общины. Проблема как минимум нуждается в "деликатном и серьезном обсуждении". Благо в умме есть единодушное желание побороть экстремизм под лозунгами ислама и отмежеваться от экстремистов.  

Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме России также считают, что вопрос ваххабизма непростой. Ведь саму идеологию запретить невозможно, говорит замглавы думского комитета по делам общественных и религиозных организаций Дмитрий Вяткин.  

"Можно законодательными, административными или силовыми мерами ограничить распространение материалов, где эта идеология исповедуется. Выявлять скрытые ячейки, пресекать вербовку сторонников в те или иные организации. А как запретить идеологию саму по себе?" — отметил депутат в беседе с РИА Новости. 

Впрочем, судя по жестким спорам среди мусульманских лидеров и сдержанным комментариям со стороны представителей власти и экспертов, дискуссия только начинается.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ярослав Грибков
Интересно было бы здесь комментарии мусульман почитать. А особенно представителей умеренного ваххабизма.
09:01
24.04.2018
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