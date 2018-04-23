Между вторым и третьим Римом: каковы шансы Украины на автокефалию

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Сергей Стефанов. Константинопольский патриархат на этот раз не оставил без ответа прошение президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной поместной церкви в стране. Предыдущие неоднократные апелляции Киева к Константинопольскому (Вселенскому по традиционному титулованию) патриарху Варфоломею последовательно игнорировались, однако накануне стало известно, что Синод Константинопольской церкви принял решение передать этот вопрос на рассмотрение всех православных церквей мира. О чем свидетельствует данный шаг и какие последствия может вызвать — в материале РИА Новости.
Первая реакция Константинополя
Пресс-служба Константинопольского патриархата в воскресенье сообщила, что Синод рассмотрел церковную ситуацию на Украине и принял запрос о предоставлении автокефалии. Дальнейшие действия Константинополь пообещал координировать с другими поместными церквами: быть с ними "в тесном общении".
Всего "семья мирового православия" насчитывает 15 автокефальных церквей, чьи юрисдикции распространяются на разные страны и регионы. Существует исторический "порядок чести" ("диптих"), в котором, согласно церковному этикету, перечисляются эти церкви. Начинают с Константинопольской. Затем следуют Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская. Самая крупная по числу приходов Русская православная церковь занимает пятое место. Далее — Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии и Американская.
Резонансному заявлению Константинопольского патриархата о принятии этого вопроса к рассмотрению предшествовала многочасовая беседа украинского президента с патриархом Варфоломеем, состоявшаяся 9 апреля, на второй день Пасхи, в Стамбуле. Ровно через десять дней Верховная рада приняла постановление об обращении к главе Константинопольской церкви.
Запрос на имя предстоятеля поступил, как указали в Константинопольском патриархате, "от части священнослужителей и политических деятелей". И если под "деятелями" имеется в виду нынешнее государственное украинское руководство, то часть духовенства — это представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), официально не признанных ни одной из поместных православных церквей мира.
Перед тем как отправить обращение адресату, Порошенко встретился и с главой единственной канонической (признанной всеми) православной церкви на Украине — Украинской православной церкви Московского патриархата — митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Несложно предположить, о чем шла беседа, однако в итоговом сообщении администрация президента ограничилась лишь констатацией, что стороны "обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине". Очевидно, идея отделения от Матери-Церкви (Московского патриархата) нынешнему главе УПЦ МП не близка, как и миллионам украинцев.
Автокефалия и пустота
После того как Константинополь вывел дискуссию на уровень межправославного взаимодействия, в российских и украинских СМИ принялись обсуждать дальнейшие варианты развития ситуации.
В общем, "принцип вето", определяющий в современном мире большую политику ведущих держав, применим и здесь.
Абсурдность всей ситуации в том, что в действительности каноническая Украинская православная церковь не требует никакой автокефалии. О чем, кстати, было сказано уже не раз.
"Украинская православная церковь, которая имеет каноническую связь с вселенским православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины… Упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", — говорится в официальном заявлении на сайте УПЦ МП.
Получается, что автокефалию просят светские власти и представители организаций, никем не признанных в православном мире, с которыми никто не совершает совместных богослужений. Фактически — представители несуществующих церковных организаций. То, что глава так называемого Киевского патриархата Филарет Денисенко в день принятия обращения к патриарху Варфоломею Верховной радой встречался с послом США на Украине Мари Йованович, не придает ему легитимности в глазах православных. Для них УПЦ КП — псевдоцерковная структура.
Соответственно, вопрос: можно ли предоставить автокефалию тому, кого нет?
РПЦ: "ничего нового"
Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата в официальном заявлении прямо обратила внимание Константинополя на это "несоответствие": "Упоминание в тексте коммюнике о "миллионах православных украинцев", от имени которых якобы действуют представители УПЦ КП и УАПЦ, не отражает позиции действительно миллионов верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением на Украине".
В Русской православной церкви пока не комментируют итоги Константинопольского синода. Источник РИА Новости в Московском патриархате отметил, что позиция РПЦ остается прежней и "по существу ничего нового нет". На прошлой неделе официальную позицию Русской православной церкви по данному вопросу сформулировал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
В Русской церкви тогда же выразили надежду, что Константинопольский патриарх не изменит свою "очень твердую позицию" по поддержке канонической церкви на Украине.
Так, еще в начале 2016 года на встрече предстоятелей поместных православных церквей в Шамбези (Швейцария) патриарх Варфоломей утверждал, что митрополит Киевский Онуфрий — единственный канонический глава православной церкви на Украине. Критский собор, проводимый Константинополем, не включил в повестку дня вопрос об "автокефалии УПЦ", несмотря на усилия украинских властей и тех, кто их поддерживает.
Угроза раскола православного мира?
По мнению некоторых российских и греческих экспертов, ситуация чревата схизмой (расколом), что, безусловно, крайне нежелательно и опасно. И, несомненно, угроза раскола будет одним из факторов, который будут учитывать все участники обсуждения возможности предоставления автокефалии церкви на Украине в ответ на обращение светских властей.
"Естественно, у Вселенского патриарха, даже если он хотел бы, нет никакого права так просто, одним росчерком пера или томосом (указом. — Прим. ред.) дать автокефалию украинскому православию, и Вселенский патриархат это понимает", — отметил эксперт.
Призывы к "общеправославной дискуссии", считает Лункин, могут вылиться в то, что произошло с так и не состоявшимся Всеправославным собором, от участия в котором в конце концов отказались Русская православная и еще ряд церквей. В итоге решения Критского собора не носят общеобязательный для всего православного мира характер.
В контексте "пропагандистской войны"
По мнению профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), специалиста по истории церкви на Украине Владислава Петрушко, сегодня "контекст ситуации" уже совершенно иной, чем даже каких-то полтора-два года назад. В свете обострения отношений России с США и другими странами Запада на предстоятеля Константинопольской церкви оказывается особенное давление.
Эксперт не исключил, что угроза нарушения канонического единства Русской православной церкви "в данном случае может быть увязана с другими точками давления на Россию".
Оптимизм и контробращение
Вместе с тем собеседник агентства надеется, что Константинополь все-таки сумеет "сохранить здравый смысл". И здесь тот факт, что Синод этой церкви принял решение передать рассмотрение вопроса автокефалии на обсуждение всех православных церквей, внушает "умеренный оптимизм".
"Если бы Константинопольская патриархия вдруг все-таки вознамерилась действовать в одностороннем порядке, претендуя на то, чтобы быть "Церковью-Матерью" по отношению к Украинской церкви, то это, конечно, означало, на мой взгляд, серьезнейшую проблему для всего православного мира, и последствия этого были бы непредсказуемыми, катастрофическими для отношений как между Константинополем и Москвой, так и внутри всей семьи поместных православных церквей", — добавил Петрушко.